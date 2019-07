La Hora de Quito

Miércoles, 31 Julio 2019

El código ‘SP’ (señor presidente), con el que se identifica al expresidente Rafael Correa en los informes elaborados por Laura Terán, exasistente de su despacho, aparece también en unos recibos posteados por él mismo en su cuenta de Twitter la tarde de este lunes.

El ‘tuit’ del exmandatario, hoy vinculado al caso ‘Sobornos 2012-2016’, está enlazado a cuatro fotografías que registran aportes por 380 dólares a un Fondo de Solidaridad de la Presidencia, identificado con el código (FS), manejado por quien fue su asesora, Pamela Martínez.

Las fechas con las que constan los recibos son del 14 de mayo de 2013, 11 de diciembre de 2014, 31 de agosto de 2015 y 18 de marzo de 2016. Todos tienen la misma cantidad de aporte de 380 dólares.

Uno de esos papeles difundidos por el mismo Correa dice: “Recibí de parte de (nombre oculto) la cantidad de 380 dólares (Trescientos ochenta 00/100 de dólares) correspondientes al mes de agosto de 2015 para FS de parte de SP”. El recibo tiene una firma sobre dos letras, PM, que corresponden a Pamela Martínez.

Información verídica

Pablo Muñoz, abogado de Laura Terán, cree que este ‘tuit’ “certifica y confirma” que la información que maneja la Fiscalía y su defendida es verídica. “Ahí están los códigos que él (Correa) negó en un principio, ahora se está ratificando que, en efecto, esos códigos son ciertos, que SP es señor presidente”, declaró.

.Agregó que existe información que evidencia que el ‘Archivo Verde’, donde se menciona la supuesta trama de sobornos, nace con el nombre de ‘Fondo de Solidaridad’ (FS) para sustentar gastos que disponía en su momento el exmandatario Correa.

“Lo inicia el despacho de Pamela Martínez y después, producto del crecimiento de estos fondos y las campañas electorales, va cambiando de archivo y se va incrementando este archivo”, agregó Muñoz.

Estas declaraciones las hizo ayer por la mañana durante la convocatoria de Fiscalía para rendir versiones por la causa ‘Sobornos 2012-2016’.

Versiones

Ayer por la mañana hubo diligencias que no se dieron por la ausencia de los convocados. Quien sí acudió a la Fiscalía fue la asambleísta del correísmo, Doris Soliz.

La legisladora desmintió lo expuesto en el informe de Laura Terán, supuestamente hallado en la computadora que ella manejaba cuando era asistencia de Presidencia. Ahí se la menciona como una de las militantes de Alianza PAIS (AP) que manejó, en distintos tiempos, rubros que se acercan a los 600.000 dólares destinados para campaña que venían desde empresas aportantes.

“Desconozco todo lo que contempla el archivo de Excel. He documentado que en varias de las fechas (del archivo) coinciden con mi salida del país. Yo no he recibido de nadie ninguna aportación en efectivo”, afirmó.

Fuente; La Hora