Detalles Publicado el Martes, 30 Julio 2019

"Yo misma solicité al Contralor General del Estado que abra un examen especial sobre cualquier uso que se haya dado, durante mi gestión, a cualquiera de los bienes", dijo esta mañana la ministra del Interior, María Paula Romo, sobre la denuncia de uso de una nave policial junto al Secretario Anticorrupción.

"No es exacto. Nuestra movilizacion no tuvo ese destino. Viajamos a Salinas y Esmeraldas. La Policía Nacional me movilizó hacia el lugar de reunión y luego de regreso", dijo en respuesta a si junto a Iván Granda ella se desplazó en una nave policial hacia el club Casablanca, en Esmeraldas, el Carnaval pasado.

Yo misma he pedido a la Contraloría que haga su trabajo (...) Que se pronuncie para que no quede ninguna duda. Frente a la cantidad de temas que estamos tratando quiero evitar al máximo las distracciones en este asunto, pero no significa que no vayamos a entregar toda la información, aseguró esta mañana durante su presencia en la Asamblea Nacional.

Detalló que conoce que la Policía ya entregó a la Asamblea los protocolos con los que se regula su seguridad y su movilización en el país.

La asambleísta Lourdes Cuesta recopila información para iniciar un proceso de juicio político en contra de María Paula Romo, por mal uso de bienes públicos.

Iván Granda, secretario Anticorrupción, dijo en el programa televisivo de Carlos Vera que viajó junto a sus hijo y Romo en una nave policial hacia Salinas para el encuentro con el presidente venezolano interino Juan Guaidó, y luego hacia el club Casablanca, en la provincia de Esmeraldas. (El Universo)

.@mariapaularomo ministra del Interior desmiente a Iván Granda, secretario Anticorrupcion, respecto al destino de su desplazamiento de Salinas a Esmeraldas en una aeronave estatal en marzo pasado. Dice que pidió un examen especial a la Contraloria . @eluniversocom pic.twitter.com/QHklR5DJiD — Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) July 30, 2019