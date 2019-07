1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 30 Julio 2019

La decana de Derecho de la Universidad Internacional SEK, María Paz Jervis, y el subdecano de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, Ramiro García, confirmaron hoy en la Comisión de Fiscalización que los cuatro consejeros de participación Rosa Chalá, Victoria Desintonio, Walter Gómez y José Carlos Tuárez sí podrían ser llevados a juicio político.

A criterio de los abogados, existe una causal que se apega a la Ley y por la que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana enfrenten una destitución y censura por el Pleno de la Asamblea.

Esta causal es haber conformado una comisión para revisar lo resuelto por el CPC transitorio que conformó la Corte Constitucional (CC). Los jueces constitucionales resolvieron que los consejeros no tenían la facultad de revisar nada de lo actuado por sus antecesores, quienes tenían facultades adicionales otorgadas por la consulta popular.

Así, Jervis señaló que los consejeros incumplieron con la disposición de la Corte y que, en derecho público, lo actuado en un principio no se puede deshacer y no importaría si la comisión no actuó.

"Sí hay causa. Efectivamente, los consejeros al crear una comisión está incumpliendo un decreto, por lo cual espero que haya un dictamen favorable (de juicio político)", señaló.

Mientras García explicó que los consejeros tenían una agenda de "bajarse la Corte Constitucional" al haber conformado la comisión. "

Para mañana se esperan las últimas comparecencias dentro de la presentación de pruebas de cargo y descargo. Pero hasta el sábado podría ingresar documentación, dijo Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión. Además, anunció que entregará a la Consejo de Administración Legislativa (CAL) un documento con el cronograma de los dos procesos de juicio político, para que se analice posponer la vacancia legislativa para alcanzar a terminar la redacción de los informes. (La Hora)