Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Martes, 30 Julio 2019

La autorización de la Asamblea para que la justicia pueda vincular al expresidente la República, Rafael Correa, y al exvicepresidente, Jorge Glas, en el caso Sobornos 2012-2016 es innecesaria, según los integrantes del Legislativo. La autorización, concuerdan, es pertinente cuando están en funciones o hasta un año después de haber dejado el cargo. Ninguno de esos escenarios está vigente.

Correa dejó el poder en mayo del 2016, mientras que Glas fue removido del cargo en enero del 2018 por la Asamblea Nacional tras el proceso penal que se siguió en su contra por los casos de soborno de la constructora brasileña Odebrecht.

Bajo esta premisa, los legisladores consideran que el Parlamento debería devolver la solicitud a la jueza Daniella Camacho por improcedente para que continúe con la vinculación de los dos exmandatarios. Si se requiriese votación para la autorización, esto es, se exigiesen los 91 votos a favor, se prevé que la Legislatura podrá sumar el respaldo necesario.

“Si Correa y Glas no están en funciones para hacer el levantamiento de la inmunidad y dar la autorización, se debe hacer caso omiso a este pedido y, más bien, dar vialidad para que todo se tramite por el sistema judicial”, sostuvo el asambleísta de la Bancada de Integración Nacional (BIN), René Yandún.

Criterio con el que coincide el vicepresidente de la Asamblea y legislador de CREO, Patricio Donoso. Considera que no es necesaria la autorización para el caso de Correa y Glas, porque dejaron de ser mandatarios y es “inoficioso” el tema.

En el pedido de la jueza Camacho también se solicita la autorización para vincular a la asambleísta Viviana Bonilla (ex AP). Sin embargo, en este tema hay confusión. Algunos sectores políticos consideran que no es necesaria la decisión de la Legislatura, puesto que la presunta infracción se habría cometido cuando Bonilla no era asambleísta. Otros sostienen que sí procede el pedido y el pleno debe pronunciarse al respecto, toda vez que al momento ella se está desempeñando como asambleísta. Los bloques mantendrán reuniones por separado para definir cuál es el procedimiento a seguir. De pasar al pleno se necesitan 71 votos para levantar la inmunidad de un legislador -20 más que para enjuiciar al presidente- y, con ello, aceptar el pedido de la jueza.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó para el miércoles a las 15:30 a sesión del pleno para tramitar los pedidos de la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho.

El legislador, Henry Cucalón (PSC), explicó que la Asamblea siempre debe pronunciarse para que el proceso penal no se detenga. Es un requisito de procedibilidad “incluso si es que la Asamblea considera que no es necesario”, afirmó.

