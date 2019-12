Expreso de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 06 Diciembre 2019

Si se habla de inclusión financiera en América Latina, hay que mencionar el trabajo de hormiga de las cajas peruanas. Su penetración se da en especial en sitios a los que la banca tradicional no va. Su caso fue analizado por el experto Numa Arellano, quien disertó en el V Congreso Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera (Clief), que culminó el miércoles en Quito.

En entrevista con Diario EXPRESO, Arellano habla del exponencial crecimiento de estas entidades financieras nacidas al calor de los municipios, y que ahora son dueñas del 20 % del negocio total.

“A septiembre de 2019 habían prestado más de 6.000 millones de dólares y algo equivalente en captaciones. En cinco años fácilmente pueden llegar a $ 12.000 millones, si siguen al ritmo actual”.Y son una fuente de inclusión.

Las cajas de Arequipa, Piura o Huancayo son, en sus localidades, más importantes que el primero y el segundo banco, el Banco de Crédito y el BBV. Son líderes y es por eso que quieren cruzar la frontera.“Las cajas tienen deseos de operar en Ecuador porque están en la frontera.

La Caja Piura opera con muchos de los comerciantes que están en zona fronteriza, pero cuando cruzan la frontera no les pueden dar el crédito. Y también quieren financiar a los comerciantes que están en Ecuador, pero no es su ámbito de operación”, señala el experto, socio de la Industria de Servicios Financieros de EY Perú.Ellos, cada vez que han querido cruzar la frontera para dar créditos a los ecuatorianos, no han podido hacerlo, pues necesitan autorización de las autoridades, tanto de Perú como de Ecuador.

Lo mismo pasa con las Cajas Cuzco o Huancayo cuando quieren ir a Bolivia.Las cinco grandes cajas de ahorro peruanas son las de Arequipa, Huancayo, Piura, Cuzco y Trujillo, todas municipales (hay también privadas); y a pesar de que iniciaron con capital de los municipios, tienen un directorio formado por la curia, los comerciantes, los microempresarios...Estas entidades nacieron hace 35 años en el vecino país del sur, gracias al apoyo de la cooperación Alemana, que llevó ese modelo.

Fuente: Expreso