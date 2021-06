La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 30 Junio 2021

La Fiscalía General del Estado (fge) anunció, a través de su cuenta de Twitter, que en la madrugada de este 30 de junio de 2021, con el apoyo de elementos de la Policía Nacional, realizó el allanamiento de dos inmuebles en la provincia de Los Ríos. El operativo se relaciona con la operación en Quevedo de Big Money, dedicada a la captación de recursos de los ciudadanos con la promesa de altos réditos.

La presunta empresa ofrece devolver el 90% del dinero entregado por la gente en un plazo de ocho días. Esto ha generado el interés de miles de personas tanto en Los Ríos como en otras provincias del país, que desde hace varias semanas hacen filas en el lugar recreacional que usan los creadores de Big Money a manera de oficina.

Hasta ayer, cientos de personas hacían fila en los exteriores del sitio, en Quevedo, para entregar recursos económicos que van desde cientos hasta miles de dólares. La base mínima para efectuar la inversión sería de $ 300.

La captadora de dinero es ilegal, pues sus propietarios no tienen autorización de ningún tipo para realizar este tipo de transacciones. Incluso, la Superintendencia de Bancos emitió en días pasados una alerta advirtiendo a las personas que tengan cuidado con dejar estos recursos en manos de personas no autorizadas. Pero esto no ha detenido el flujo de “depositantes”.

Big Money es liderada por un cabo del Ejército que habría pedido su baja de la institución. Ayer, la entidad armada emitió un comunicado al respecto, deslindando a la institución de las actividades que realiza esta persona.

Fuente: La Hora