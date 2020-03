1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 09 Marzo 2020

La Empresa Pública Petroecuador adjudicó a la compañía Freepoint Commodities LLC., la importación de 1'890.000,00 barriles de Cutter Stock, la cual ofertó un diferencial de más 5,88 USD/BL (más cinco dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y ocho centavos por barril).

De las 32 empresas invitadas al concurso internacional, se recibieron seis (6) excusas y cuatro (4) ofertas válidas de las compañías: Freepoint Commodities LLC., Glencore Ltd., Trafigura Pte. Ltd. y Vitol Inc. El marcador internacional usado para esta licitación es el Midpoint of Platts US Gulf Coast N° 2 Prompt Pipeline Assessment.

La comisión de apertura de ofertas para este concurso estuvo conformada por el Gerente de Comercio Internacional de la EP Petroecuador, representantes de las áreas Comercial, Jurídica y de la Jefatura de Prevención y Lavado de Activos de la empresa pública, así como el representante de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP Flopec) y representantes de las compañías oferentes.

El volumen de Cutter Stock adjudicado llegará al país en nueve (9) cargamentos de 210.000 barriles +/- 2% cada uno. El primer cargamento arribará al país en marzo de 2020. Con esta importación, la EP Petroecuador suplirá la demanda de este derivado hasta agosto de 2020. (Petroecuador)