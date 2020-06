1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 10 Junio 2020

Las relaciones con Estados Unidos van por buen camino, así lo aseguró este miércoles la embajadora de Ecuador ante la nación norteamericana, Ivonne Baki, al indicar que es el momento oportuno para hablar de un acuerdo comercial porque el presidente Donald Trump quiere hacer negociaciones bilaterales.

"Ecuador está más preparado ahora para hacer buenos negocios, después de alcanzarlo con la Unión Europea, es más fácil".

Sobre la afectación de ecuatorianos en EEUU por COVID-19, dijo que no manejan cifras exactas pero se estima que ha fallecidos unos 69 entre New York y New Jersey. (PMB)