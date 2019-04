1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 90% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 11 Abril 2019

Estados Unidos debe comenzar a considerar el uso de la fuerza militar para llevar ayuda a Venezuela, dijo este jueves el senador estadounidense Rick Scott, exgobernador de Florida, invocando un fantasma "del que nadie quiere hablar".

"Queda una sola opción para llevar ayuda al pueblo de Venezuela, y es algo de lo que nadie quiere hablar. Se está haciendo claro que tendremos que considerar el uso de los activos militares estadounidenses para llevar ayuda", dijo Scott en un discurso en Washington.

El presidente de la Asamblea Nacional electa de Venezuela, Juan Guaidó -reconocido como presidente interino por Washington y medio centenar de países- intentó el 23 de febrero hacer ingresar ayuda humanitaria pero fracasó debido al férreo bloqueo del gobernante Nicolás Maduro, quien tildó la operación injerencia.

Este mismo jueves, Venezuela anunció que espera la llegada de nuevas misiones militares rusas, luego del arribo en marzo de dos aviones rusos con 99 militares y 35 toneladas de material, según varios medios.

“Maduro y sus matones no nos dejan alternativa", dijo Scott. "No debemos parecer débiles ante la determinación de los chinos, los rusos y los cubanos de apoyar a Maduro". "Nuestros adversarios se cuestionarán nuestras intenciones y nuestra determinación. En resumen: no piensan que hablamos en serio". (El Tiempo)