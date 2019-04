Fue llevado a la Corte de Magistrados

La primera ministra británica, Theresa May, hablando ante el Parlamento agradeció a la Policía y al gobierno ecuatoriano por el arresto de Julian Assange, "esto va a demostrar que en el Reino Unido nadie está por encima de la ley".

Según la periodista Ana María Roura, Theresa May dijo que Assange ha sido arrestado, además, por un pedido de extradición por parte de las autoridades de los Estados Unidos y esto es ahora un asunto legal en manos de la Corte.

Assange es acusado por Estados Unidos de conspiración al hackear computadoras del gobierno de EEUU, relacionado con la filtración de miles de documentos secretos de los Estados Unidos en 2010. Es una denuncia criminal puesta este jueves horas más tarde de su arresto en Londres.

Hace pocos minutos Assange comparece ante la Corte de Magistrados de Londres tras su detención en la Embajada de Ecuador. Está acusado de violar libertad bajo fianza en 2012 ante justicia británica.

