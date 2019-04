La policía metropolitana de Londres (Sctland Yard) procedió a arrestar hoy a Julian Assange, tras el retiro del asilo político que le otorgó Ecuador al hacker australiano, nacionalizado ecuatoriano, que le había permitido evadir la justicia británica desde el 2012. (Foto/toma de video)

Tras meses de desencuentros entre Wikileaks, Assange y el Gobierno ecuatoriano, hoy se tuvo un deselance que terminó con el asilo y posterior arresto del hacker. Assange al momento de su arresto lucía un tupida barba blanca. Fue sacado en una silla de la legación ecuatoriana en Londres hasta una furgoneta de la policía que lo esperaba en el sitio.

Assange deberá enfrentar una denuncia por evadir una boleta de detensión provisional.

URGENT



Julian Assange did not "walk out of the embassy". The Ecuadorian ambassador invited British police into the embassy and he was immediately arrested.