Publicado el Viernes, 08 Febrero 2019

El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, publicó este jueves un comunicado en el que acusa al editor de la revista sensacionalista National Enquirer, David Pecker, de haber intentado extorsionarle con la publicación de mensajes privados con su amante. Bezos, el hombre más rico del mundo, hizo esta acusación en un largo mensaje online en el que aporta comunicaciones de la editora de Pecker, American Media. “Antes que capitular ante la extorsión y el chantaje, he decidido publicar exactamente lo que me enviaron, a pesar de la amenaza que supone en coste personal y vergüenza”, escribe Bezos.

David Pecker es un personaje central en las investigaciones que acechan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los dos son amigos desde hace décadas. De acuerdo con la investigación federal sobre la supuesta financiación irregular de la campaña de Trump en 2016, Pecker ayudó al entonces candidato a través de su publicación más conocida, The National Enquirer. La publicación compró en exclusiva la historia de Karen McDougall, una modelo de Playboy que aseguraba haberse acostado con Trump, y luego la enterró. La táctica se conocía como cazar y matar una historia. La modelo cobró por ello 150.000 dólares y la historia no salió a la luz hasta que ella acudió a los tribunales. Al verse involucrado en la investigación sobre Trump, Pecker decidió colaborar con la fiscalía a cambio de inmunidad.

El pasado 9 de enero, Jeff Bezos y su esposa, MacKenzie Bezos, anunciaron su divorcio después de 25 años de matrimonio. El pasado 21 de enero, la revista de Pecker publicó una exclusiva en la que revelaba mensajes íntimos entre el fundador de Amazon y la mujer a la que llamaban “su amante”, Lauren Sanchez, la relación que supuestamente está en el origen del divorcio.

Bezos explica en su mensaje de este jueves que contrató investigadores para averiguar de dónde habían salido esos mensajes “y para determinar los motivos de una acción inusual del Enquirer”, escribe. En su carta pública, Bezos recuerda que varios medios e investigaciones oficiales han apuntado que American Media Inc, la compañía matriz de la publicación, se mueve por motivos políticos.

Bezos dice que en todo esto es importante como contexto saber que es el dueño de The Washington Post. “Es inevitable que ciertas personas poderosas que son objeto de cobertura del Washington Post concluyan de manera equivocada que soy el enemigo”. "El presidente Trump es una de esas personas, como es obvio por sus muchos tuits". El presidente Trump tuitea con regularidad contra el Post y su dueño.

Bezos apunta que es especialmente “impopular en ciertos círculos” la investigación que el periódico ha liderado y aún continúa sobre la muerte de su columnista Jamal Khashoggi, un periodista crítico con el régimen de Arabia Saudí que fue asesinado y descuartizado en la Embajada saudí en Turquía supuestamente por orden directa del príncipe saudí. En este contexto, aporta dos enlaces de noticias. Una de The new York Times en la que se asegura que Pecker estaba intentando hacer negocios en Arabia Saudí y que invitó a un representante de ese país a una cena con Trump. Y otra de Associated Press sobre una revista de American Media que apareció en los quioscos de Washington el año pasado y que pintaba un retrato amable del régimen saudí.

Bezos encargó la investigación a Gavin de Becker, un consultor legal y de seguridad que trabaja habitualmente para él y para Amazon. El pasado 31 de enero, The Daily Beast publicó que había hablado con De Becker y les había confirmado que la investigación existe. La investigación es privada, pagada personalmente por Bezos, e independiente de Amazon y del Post. En esa información, De Becker confirmaba que había interrogado a Michael Sanchez, el hermano de Lauren Sanchez. Michael Sanchez es un agente artístico de Hollywood que es abiertamente partidario de Trump y es amigo de personajes del mundillo trumpiano como Roger Stone o Carter Page. Una cuenta de Twitter que The Daily Beast atribuye a Sanchez está llena de mensajes atacando a los medios por dar "noticias falsas" sobre el presidente Trump.

El pasado martes, el propio The Washington Post se hizo eco de la investigación con una pieza en la que citaba al Daily Beast y titulaba: "¿Fue una exclusiva sobre el affaire de Bezos solo cotilleo jugoso o fue un golpe político?".

Según dice Bezos, primero le llegó "a través de un jefe de American Media", que Pecker estaba "furioso" por la investigación sobre las motivaciones y fuentes de la exclusiva sobre su amante. "Por razones que aún están por comprender, el ángulo saudí parecía haber tocado un nervio especialmente sensible".

Unos días después, representantes de American Media (AMI) se dirigieron a él verbalmente y por escrito para decir que tenían más mensajes y fotos de él con su amante. AMI ofrecía no publicar estos contenidos si Bezos cesaba en su investigación sobre las posibles motivaciones políticas del National Enquirer para tratar de abochornarle públicamente. Además, Bezos y De Becker, debían decir públicamente que no tenían "conocimiento o base para sugerir que la cobertura de AMI tuviera motivos políticos o estuviera influida por fuerzas políticas".

Bezos aporta un correo electrónico de AMI, con fecha del pasado martes, 5 de febrero, en el que le detallaban todas las fotos de contenido sexual que tienen. “Si en mi posición no me puedo plantar ante este tipo de extorsión, ¿quién puede?”, escribe Bezos. “Por supuesto que no quiero que se publiquen fotos personales, pero tampoco voy a participar en su conocida práctica de chantaje, favores políticos y corrupción. Prefiero alzarme, levantar este tronco y ver qué sale de debajo”. Pasada la medianoche en España, aún no había reacción por parte de Pecker o American Media.

