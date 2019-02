El jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, advirtió este miércoles con una "guerra irregular" si el país es invadido militarmente, como planea, según el chavismo, Estados Unidos para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro . "Si vienen (soldados estadounidenses), se viene una guerra irregular", dijo Cabello durante su programa semanal de televisión para justificar el bloqueo del puente Tienditas, una moderna infraestructura que une a Colombia y Venezuela y que, pese a estar listo, aún no ha sido inaugurado. La declaración de Cabello fue, al tiempo, una respuesta al senador estadounidense Marco Rubio, que esta misma jornada criticó la decisión del Gobierno venezolano de bloquear la vía fronteriza. "Ahora, te voy a decir, Marco Rubio, si te estás burlando porque pusimos unos contenedores (...), prepárate para lo que salga, no vayas tú a pensar que la cosa va a ser '2+2 son 4' (si invaden), no mi rey", añadió. Asimismo, señaló que el Gobierno de Maduro bloqueó el puente porque "en territorio venezolano" puede hacer lo que le "venga en gana". Con todo, señaló que quienes viven en las cercanías de la vía "saben que ese puente no se ha usado nunca", que fue construido y financiado por Venezuela y que no se ha podido inaugurar "porque Colombia no quiere colaborar". (Caracas/EFE)