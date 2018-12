1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 08 Diciembre 2018

Barry Pollock, uno de los abogados de Julian Assange, cofundador de WikiLeaks, ha rechazado la oferta del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de que el ‘hacker’ australiano abandone la Embajada en Londres.

Esto, pese a la garantía de que no sería "extraditado a ningún país en que corra peligro su vida o haya pena de muerte". Así lo expuso en una entrevista concedida a The Telegraphe (6 de diciembre de 2018).

Según el defensor, Assange correría el riesgo de que fuera apresado por las autoridades del Reino Unido por cargos de violación de fianza que se remontan a 2012, por las que la sentencia máxima no excedería los seis meses, según Londres.

Además, se reveló que Assange ya había sido acusado en EE.UU. No obstante los cargos presentados no han sido revelados; pueden incluir espionaje, conspiración, robo de propiedad del Gobierno, etc.

"Dado que aparentemente que se presentaron unos cargos contra el señor Assange en EE.UU., Ecuador debe continuar brindándole asilo", insistió Pollack.

Por su parte, esta semana el Gobierno ecuatoriano nombró a Jaime Marchán como el nuevo embajador en Reino Unido, quien tiene entre sus misiones mediar el caso Assange, al que ha calificado como un “daño incuantificable” para el país. (La Hora)