BBC Mundo de Londres

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 07 Septiembre 2018

El candidato de ultraderecha a la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro fue apuñalado este jueves durante un acto de campaña en Juiz de Fora (estado de Minas Gerais, sureste del país).

En los primeros minutos de conocerse el incidente, uno de sus hijos, Flavio Bolsonaro, dijo en Twitter que se trataba de "una estocada en el abdomen" y que "gracias a Dios solo fue superficial y él está bien".

Pero dos horas después comentó que desafortunadamente el suceso había sido "más grave de lo que esperábamos" y agregó que la perforación alcanzó varios órganos.

"Perdió mucha sangre, llegó al hospital (...) casi muerto ... Su estado ahora parece estable. ¡Oren, por favor!".

Un breve parte médico del hospital Santa Casa de Misericordia de Juiz de Fora informó que el candidato fue atendido urgentemente y que se encuentra en el centro quirúrgico.

De acuerdo a los médicos que lo atendieron, Bolsonaro se encuentra grave pero estable, después de haberse sometido a una operación de dos horas.

"Ya recobró la consciencia y reconoció a sus hijos", le dijo a los medios el jefe de cirugía del centro médico, Luiz Henrique Borsato.

Además, los médicos descartaron una perforación en el hígado, como sostenían algunos de sus familiares, pero señalaron que tenía heridas profundas en el intestino grueso y blando, por lo que se debió proceder con una colostomía.

Bolsonaro es el candidato a la presidencia por el partido PSL de Brasil y actualmente marcha primero en las encuestas para la primera vuelta presidencial que se realizará el próximo 7 de octubre.

Video

Por redes sociales circulan videos en los que se ve al candidato a hombros de unos partidarios y rodeado de una multitud cuando un hombre le da una puñaladaen el abdomen.

En ese momento, el diputado se lleva las manos al vientre y grita de dolor.

Tras el primer impacto, la mayoría del círculo cercano a Bolsonaro pensó que no se trataba de algo grave, pero de acuerdo al testimonio de varios de ellos, el candidato no dejaba de quejarse de un intenso dolor interno.

"Nos dijo que el el dolor era insoportable y parecía que había algo más grave sucediendo. Fue Dios quien evitó que el mal mayor sucediera", dijo el senador Magno Malta, cercano a Bolsonaro y quien grabó las imágenes del apuñalamiento.

Fue Malta quien también dio a conocer imágenes de la intervención quirúrgica al candidato presidencial.

Hasta ahora se desconoce en cuánto tiempo Bolsonaro podrá estar de nuevo en campaña.

"Tras las primeras horas después de la cirugía, la recuperación ha sido muy satisfactoria", dijo Borzato.

"Sin embargo, en este momento, esta cirugía detiene la campaña. Todavía no sabemos el tiempo que debe pasar hospitalizado", explicó.

¿Quién es el agresor?

La Policía Militar de Minas Gerais detuvo a un sospechoso, un hombre de 40 años llamado Adelio Bispo de Oliveira, natural de Montes Claros, en el norte de Minas Gerais.

El detenido se declaró culpable del ataque contra Bolsonaro, según la policía.

Citando un reporte de incidencia de la Policía Militar de Minas Gerais, TV Globo asegura que el agresor dijo que el ataque contra Bolsonaro fue "por orden de Dios".

"En conversación con el autor, éste nos informó que salió de casa con un cuchillo de uso personal para acompañar a la comitiva y, en el momento que pudiera, atentar contra la vida del candidato", dice el citado reporte.

Según medios locales, Oliveira estaba afiliado a un partido de izquierda, sin embargo, la policía informó que sus motivos eran personales.

Un candidato polémico

Según la encuesta más reciente, Bolsonaro, candidato por el Partido Social Liberal (PSL), es favorito para ganar los comicios del próximo 7 de octubre si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva no concreta su candidatura.

Con hasta un 40%, Lula lideraba todos los sondeos pero fue declarado "inelegible" por haber sido condenado por corrupción en segunda instancia.

Bolsonaro lidera ahora las encuestas de intención de voto de más de un 20%.

Sin embargo, el candidato por el PSL también lidera los índices de rechazo, por lo que se estima que perdería en la segunda vuelta contra los otros candidatos.

Defensor del régimen militar que rigió en Brasil entre 1964 y 1985, su discurso machista, racista y homófobo lo ha convertido en el candidato más polémico de Brasil.

En 2011, le dijo a la revista Playboy que sería "incapaz de amar a un hijo gay" y que preferiría ver a un hijo así "morir en un accidente".

En 2015, fue multado por decir en una entrevista que la congresista brasileña María do Rosario era una persona que "no valía la pena violar" porque "es muy fea".

Una de sus promesas de campaña es legalizar el porte de armas para combatir la delincuencia violenta.

Legislador de larga data, se presenta como un "outsider" que no ha sido salpicado por los escándalos de corrupción como gran parte de la elite política del país.

"Lamentable"

El presidente Michel Temer calificó de "lamentable" el ataque contra el diputado del PSL.

"Es lamentable para nuestra democracia. Esto debería servir de ejemplo. Dios quiera que el candidato Jair Bolsonaro esté bien y nada más serio pase".

Preguntado por el incidente, el presidente nacional del PSL, Gustavo Bebbianno, dijo al diario brasileño Folha de S. Paulo que se trata de "la guerra".

Bebbianno es considerado el brazo derecho de Bolsonaro y casi siempre aparece junto a el candidato en sus actos de campaña.

La expresidenta brasileña Dilma Ruseff también lamentó el incidente.

"No podemos alentar el odio. Quien lo hizo no puede quedarse impune. Esto no puede suceder en un país democrático", dijo en Twitter.

Fuente: BBC Mundo