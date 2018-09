El País de España

Miércoles, 05 Septiembre 2018

La Casa Blanca está nerviosa. La próxima semana se publica un libro sobre lo que ha ocurrido detrás de sus paredes desde que llegó Donald Trump al poder. Este no es otro ejemplar con anécdotas sobre cuánta televisión consume el mandatario y su irascibilidad con los funcionarios. Fear: Trump in the White House (Miedo: Trump en la Casa Blanca) es un trabajo del dos veces ganador del Pulitzer, Bob Woodward, y en él, cuenta desde que el mandatario habló de matar al líder sirio Bachar el Asad hasta que ha llamado “retrasado mental” al fiscal general Jeff Sessions, entre otros episodios. La difusión de algunos extractos por parte de The Washington Post desataron fuertes críticas y desmentidos del presidente y de varios de los aludidos. Por si faltase morbo, el Post publicó una conversación entre el mandatario y el autor, sostenida hace un par de semanas. “Tú siempre has sido justo”, le celebró Trump antes de leer la publicación.

Woodward, reportero de The Washington Post, se hizo un nombre al romper el escándalo del Watergate que terminó con la renuncia de Richard Nixon. Es considerado el mejor de su generación y para esta investigación fueron cientos de horas de entrevistas anónimas las que utilizó para bordar el retrato más alarmante sobre el presidente de Estados Unidos. Por eso la Casa Blanca está nerviosa.

Hay un patrón de conducta que Woodward bautizó de “golpe de Estado administrativo”. Se refiere a una serie de casos donde los asesores más próximos al presidente le han ocultado textos por temor a que los firme y desate una catástrofe. Según el libro, Gary Cohn, exasesor económico, robó una carta del escritorio de Trump. El mandatario tenía la intención de firmar el papel para retirar formalmente a Estados Unidos de un acuerdo comercial con Corea del Sur. Cohn le dijo a un funcionario que lo había hecho para proteger la seguridad nacional y que el magnate republicano nunca se dio cuenta de que ya no estaba. En otra ocasión, el presidente quería que el país abandonara la Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC, en sus siglas en inglés) y le dijo al entonces secretario de personal Rob Porter que redactara la misiva para llevar el plan a cabo. Porter redactó una carta , pero le consultó a Cohn qué hacer. Este le respondió: "Puedo detener esto. Tomaré el periódico de su escritorio".

La seguridad es una constante preocupación en la cúpula de la Casa Blanca. El libro narra una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en enero, en la que Trump cuestionó la presencia militar en la península coreana, incluida una operación de inteligencia especial que permite a EE UU detectar un lanzamiento de misiles norcoreanos en siete segundos -siempre según lo que publica Woodward-. Ante las dudas del mandatario por el derroche de dinero, el Secretario de Defensa, Jim Mattis, le respondió: "Estamos haciendo esto para prevenir la Tercera Guerra Mundial". Tras el encuentro, Mattis le dijo a los colaboradores cercanos que el presidente actuó y entendió como “un alumno de quinto o sexto grado”.

El Secretario de Defensa también se vio en apuros cuando el líder sirio Bachar el Asad lanzó un ataque químico contra civiles en abril de 2017. Trump lo llamó y le dijo que quería asesinar al dictador: "¡Vamos a matarlo! Entremos. Vamos a matar a todos esos malditos”. Tras colgar el teléfono dijo a sus compañeros: "No vamos a hacer nada de eso”. Mattis desmintió rápido esta anécdota afirmando que "las despectivas palabras” sobre el presidente que se le atribuyen “nunca fueron pronunciadas” por él. "Aunque generalmente disfruto leyendo ficción, esta es una marca de literatura única de Washington, y sus fuentes anónimas no le dan credibilidad".

A través del texto, se deja ver que el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John F. Kelly, pierde frecuentemente los estribos. Woodward escribe que ha dicho que el presidente está "desquiciado" y que "es un idiota". “No tiene sentido tratar de convencerlo de nada. Él se ha salido de las vías. Estamos en una crazytown (manicomio). Ni siquiera sé por qué alguno de nosotros está aquí. Este es el peor trabajo que he tenido", dijo en una pequeña reunión. El libro aún no llega a las librerías y el jefe de Gabinete ya ha desmentido este episodio. "La idea de que alguna vez llamé idiota al presidente no es verdad (...) Este es otro intento patético de difamar a las personas cercanas al presidente Trump y distraer la atención de los muchos éxitos de la administración”, declaró Kelly.

Pero sus cercanos no eran los únicos que insultaban, según la investigación. Al fiscal general Jeff Sessions, por quien Trump siente una enemistad pública y notoria lo llamó “retrasado mental”. “Él es este tonto sureño (dijo imitando su acento) Ni siquiera podía ser un abogado de una sola persona en Alabama", sentenció el presidente en un encuentro con Porter.

La portavoz de la Casa Blanca, Sara Sanders, sostuvo este martes que el libro “no es más que historias inventadas, muchas de antiguos empleados descontentos que hablan para lograr que el presidente quede mal”. Para salir del paso sobre la batería de anécdotas contadas, Sanders reconoció que Trump “a veces no es convencional, pero siempre obtiene resultados”. El mismo mensaje que le intentó traspasar el mandatario cuando llamó al reportero el 13 de agosto. Le dijo que “lamentaba mucho” que “nadie” le haya traspasado su interés en entrevistarlo porque a él le habría “encantado participar”, según una transcripción de la llamada a la que tuvo acceso CNN.

La conversación duró 11 minutos. Tiempo suficiente para que Woodward le advirtiera de que el libro de 448 páginas que se publicará el 11 de septiembre es "una mirada dura al mundo, a tu Administración y a ti". Pero Trump no estaba ni cerca de asimilar lo que se avecinaba y así lo demostró este martes tras conocerse algunos episodios. El mandatario lanzó una batería de tuits con la intención de fulminar la publicación. Adjuntó el desmentido de Mattis, Kelly y de la Casa Blanca, para después concluir con el propio: “Sus citas son fraudulentas, es una estafa para el público. Igual que otras historias y citas”. Finalmente, se terminó preguntando si Woodward era un operativo demócrata.

