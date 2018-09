BBC Mundo

Colin Kaepernick no se pondrá esta semana el uniforme de ninguno de los 32 equipos de la NFL.

Pero su imagen estará presente en cada uno de los estadios en la primera fecha de la temporada 2018 de la liga profesional de fútbol americano en Estados Unidos.

La razón es que Kaepernick fue el elegido para liderar la nueva campaña que la firma de ropa deportiva Nike lanzó este lunes con motivo del 30 aniversario del popular lema "Just Do It" (Simplemente hazlo).

El rostro del que fuera el mariscal de campo de los San Francisco 49ers, a los que guió a la final del Super Bowl en 2012, está acompañado por el mensaje: "Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo".

La noticia no ha sido bien recibida en ciertos sectores conservadores en Estados Unidos, iniciándose una campaña de boicot de productos de Nike en las redes sociales, con algunos usuarios incluso quemando los productos de la marca.

Kaepernick se encuentra sin equipo desde que optó por finalizar su contrato con San Francisco en marzo de 2017.

Ninguna de las otras 31 franquicias de la liga se mostraron interesadas en sus servicios, argumentando un declive deportivo.

Muchos creen que fue consecuencia de su postura frente a la discriminación que sufren los afroestadounidenses en su país, víctimas, como denunció el jugador, de injusticia racial y violencia policial.

Su imagen, con la rodilla en tierra mientras se entonaba el himno nacional durante los partidos de la NFL fue el detonante hace dos años de una ola de protestas que propició un debate nacional en el que participó activamente el presidente de Estados Unidos Donaldo Trump, quien criticó duramente la postura de Kaepernick y se enfrentó públicamente con los jugadores y otras estrellas del deporte.

Boicot

Kaepernick fue descrito por Nike como "uno de los más inspiradores atletas de su generación".

Gino Fisanotti, vicepresidente de la marca en Estados Unidos, le dijo a la cadena deportiva ESPN que "él ha aprovechado el poder del deporte para ayudar a que el mundo avance".

Kaepernick, quien recibió el mayor reconocimiento de Amnistía Internacional, presentó una denuncia en contra de los dueños de los equipos de la NFL acusándolos de conspirar para no contratarlo debido a sus protestas, caso que el pasado jueves se consideró con los suficientes argumentos como para ir a juicio.

Ahora los que están denunciando a Kaepernick y a Nike son algunos usuarios de las redes sociales, que los consideran antipatrióticos.

"Primero la NFL me hace elegir entre mi deporte favorito y mi país. Elegí (a mi) país. Ahora Nike me hace elegir entre mis zapatillas favoritas y mi país. ¿Cuándo se volvieron ofensivos la bandera estadounidense y el himno nacional?", escribió en Twitter el usuario Sean Clancy junto a un video en el que se ven ardiendo un par de zapatillas de Nike.

Cientos de mensajes como este han aparecido en las últimas horas en Twitter, junto a los hashtags #JustBurnIt (simplemente quémalo) y #BoycottNike.

Por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Coal Run, en Kentuky, dijo que había acabado "oficialmente" con Nike y la NFL y pidió cancelar un encargo.

Por su parte, el cantante de country John Rich tuiteó una foto de unos calcetines Nike con el logotipo cortado.

Pero también han sido muchos los que han salido en apoyo del jugador y de Nike, y han pedido a los que protestan que en vez de queman zapatillas las donen a aquellos que las necesitan

Incluso el exdirector de la CIA, John Brennan escribió un tuit de apoyo, asegurando que "Colin Kaepernick centró la atención colectiva en el problema de la continua injusticia racial en EE.UU.".

"No lo hizo para faltar el respeto a nuestra bandera sino para dar un significado a las palabras del preámbulo de nuestra constitución: 'para formar una unión más perfecta'. Bien hecho, Colin, bien hecho", escribió Brennan.

Pese a que el precio de las acciones de Nike se vio afectado este martes por la polémica, los analistas creen que la marca no hubiera decidido hacer una apuesta de este tipo sin estar segura de que en el largo puede resultarle beneficioso, aunque solo sea por la cobertura que está recibiendo en los medios y en las redes sociales.



