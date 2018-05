La oposición venezolana, reunida en el Frente Amplio Venezuela Libre, aseguró hoy que no llegó a 30 % la participación en las elecciones presidenciales celebradas este domingo y en las que el presidente Nicolás Maduro resultó ser reelegido. "Hemos tenido equipos en todo el país(...) le podemos decir con toda responsabilidad a Venezuela que la participación en esa farsa electoral no llegó al 30 %", aseguró en rueda de prensa el portavoz del Frente, Juan Pablo Guanipa, coalición desde la que se llamó a la abstención por considerar que los comicios no son transparentes. Explicó que esos equipos estuvieron dedicados "a revisar lo que tenía que ver con las irregularidades de los centros", con "cómo se daba el proceso dentro del centro de votación" y con el "conteo rápido de votos". En los comicios presidenciales de este 20 mayo no participó la principal alianza de partidos de oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por considerar que esta elección sería un "fraude". (Caracas/EFE)