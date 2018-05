El Departamento del Tesoro de EEUU decidió sancionar al consituyente venezolano Diosdado Cabello por supuestos actos de corrupción.

También fueron sancionados su esposa, su hermano José David Cabello y un colaborador cercano.

Cabello fue incluido en la lista de funcionarios de Venezuela sancionados por el deterioro del sistema democrático del país.

La ampliación de las sanciones también incluye a tres empresas que guardan relación con Rafael Alfredo Sarría Díaz que operan en Miami. Sarría es sindicado como el testaferro de Cabello.

El hermano de Diosdado Cabello dijo que es un "show" del imperialismo".

Por su parte, el congresista estadounidense Marco Rubio tuiteó, junto con una imagen de presos: Diosdado ¿qué tamaño de uniforme quiere usar estos días, extralargo o XXlargo? Solo quiero asegurarme que esté tan cómodo como sea posible". (CNN)

.@dcabellor what size uniform do you wear these days extralarge or XXlarge? Just want to make sure your stay is as comfortable as possible. pic.twitter.com/lyYBePFrz2