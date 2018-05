1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

“Sentí una gran alegría al ver a mi hijo después de once años, es algo que no puedo comparar con nada. Cuando me fui tenía apenas nueve años y hoy tiene 20, es todo un hombre; pero no ha cambiado, para mi sigue siendo el niño que dejé”, expresa Hugo emocionado al poder disfrutar de la visita que en mucho tiempo no la tuvo.

Hugo es uno de los 20 pescadores repatriados que regresó a Ecuador el jueves 3 de mayo, aún le faltan 21 meses de internamiento pero asegura sentirse feliz y agradecido con las autoridades ecuatorianas por la gestión realizada.

“Son muchos sentimientos, una sensación muy triste y al mismo tiempo de mucha alegría. Por muchos años no había llorado y lloré al ver a mi hijo en el aeropuerto”, recalcó el pescador.

El interno, al estar en prisión lejos de su familia aprovechó el tiempo para mantenerse ocupado, estudió soldadura y para ser camionero. Comentó que ha tratado de mantenerse ocupado para ser mejor persona, a pesar de las cosas que le han ocurrido.

En la sala de visitas del Centro de Rehabilitación Social (CRS) El Rodeo de Portoviejo se vivieron momentos de alegría, llanto y fraternidad en la primera visita concedida la tarde del 4 de mayo al segundo grupo de ciudadanos que retornaron desde Estados Unidos, donde cumplían sus sentencias por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Jonathan M., otro de los repatriados, también recibió la visita de su familia en pleno. Su hermano Antoni desbordaba de alegría recordando que siempre han sido unidos y que lo extrañaba demasiado. “Recibirlo en el aeropuerto fue un momento inolvidable, se me salieron hasta las lágrimas”, dijo.

“No podía creer cuando me despertaron en Miami y me dijeron que me venía a Ecuador, me llené de alegría cuando vi el avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, no aguanté la felicidad y lloré mucho; sobre todo cuando aterrice en territorio ecuatoriano y me reuní con mi familia”, expresó Jonathan.

“No habrá visita en que no deje de venir a darle ánimo… La libertad es lo más valioso que hay en el mundo, estar con la familia lo más preciado”, manifestó Antoni, en la visita a Jonathan quien estuvo detenido dos años ocho meses en Estados Unidos.

Por su parte Felipe C., quien cumplió años el día que regresó a Ecuador, señala que ese fue su mejor regalo. “Estoy contento por estar en mi país cerca de mi familia, donde estaba no recibía visitas y hacer una llamada era demasiado caro, el minuto de cada llamada vale un dólar allá”.

Mientras que Darío G., recibió la visita de su esposa, hermanos, hijos y nietos; al ingresar a la sala de visitas aceleró el paso para fundirse en un abrazo, un abrazo sentido que le recordó que la familia es lo más valioso para un ser humano. Se notaba que estaba muy emocionado. “Se me quería salir el corazón al ver a mi esposa, a mi familia, tenía muchos nervios”.

Para su hermana Madelain esta es una felicidad que nadie imagina. “La ausencia de tanto tiempo, ya es llenada al verlo; aunque está aquí lo podemos abrazar, no pensé que este día llegaría tan pronto, los sueños se hacen realidad”, dijo.

Por su parte, Solanda Bermello presidenta de la Asociación de Madres y Esposas de Pescadores de Jaramijó, viajó desde Manta junto a otros 10 familiares de pescadores manabitas la mañana del jueves 3 de mayo, en un vehículo de la coordinación zonal 4 del Ministerio de Justicia, con el objetivo de reencontrase con sus seres queridos.

Ella no podía ocultar su felicidad, dijo sentirse la mujer más feliz del mundo, la madre más dichosa, y es que su felicidad era doble, su hijo fue uno de los dos pescadores que cumplió años ese día. Después de tres años un mes, pudo decirle a Pedro feliz cumpleaños.

“Agradezco de corazón por los beneficios que nos dan las autoridades, la Ministra de Justicia se puso la mano en el corazón y nos está ayudando. Ojalá que vengan todos y que tengan la oportunidad de salir libres con beneficios, ellos están dispuestos a pedirle perdón al mundo por el error cometido”, expresó Bermello.

Ahora las familias están cerca, con la oportunidad de ver a sus seres queridos y poderlos visitar en condiciones dignas en su país, donde se hace todos los esfuerzos por garantizar el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Así como Antoni, varios parientes de los repatriados tienen como principal punto en su agenda de ahora en adelante, acudir a las visitas al CRS El Rodeo, llevando optimismo, y sobre todo amor para demostrar a sus seres queridos lo importante que son y que a pesar de los errores, como dice la canción de Rubén Blades familia es familia.