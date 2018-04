El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que la histórica cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un se realice en la localidad de Panmunjom, en la Zona Desmilitarizada que divide la península coreana.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!