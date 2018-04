BBC Mundo

Detalles Publicado el Sábado, 28 Abril 2018

Una sentencia ha generado una oleada de protestas en España.

Se trata del caso de "La Manada", los cinco jóvenes acusados de violar en grupo a una joven de 18 años que fueron condenados a 9 años de prisión por abuso sexual.

"No es abuso, es violación", coreaban las manifestaciones en ciudades de todo el país y que se espera que continúen el fin de semana.

En redes se hizo viral la expresión "yo sí te creo, hermana" en alusión a la víctima.

Según la sentencia, los cinco amigos llevaron de madrugada a la víctima, una madrileña de 18 años en estado de ebriedad, a un portal "recóndito y angosto", con una sola salida, y allí la desnudaron y la "penetraron" por vía bucal, anal y vaginal.

Además, la grabaron en video y luego se marcharon tras robarle el celular.

Y mientras los condenados insistieron en que se trató de una relación consentida, los jueces dictaminaron que fue un caso de abuso, pero no de agresión sexual al no haberse probado que hubo violencia o intimidación.

BBC Mundo explica algunas claves del caso para entender la indignación de gran parte de la sociedad española.

1- Unos sanfermines marcados por los abusos

Los hechos ocurrieron en 2016 durante las populares fiestas de San Fermín, que se celebran a partir de cada 7 de julio en Pamplona, norte de España.

Los sanfermines de los últimos años han estado marcados por las denuncias de abusos y el caso de "La manada", como se hacían llamar los cinco jóvenes condenados esta semana, volvió a evidenciar este grave problema.

Según datos publicados por la prensa local, el número de denuncias por agresiones sexuales en sanfermines se ha mantenido entre las cinco y las diez en los últimos cinco años, pese a que los expertos creen que el número real puede ser muy superior.

Las agresiones y abusos sexuales son un delito que solo se denuncia en España entre un 17 y un 20 por ciento de las veces, según cifras oficiales.

En 2008, una chica llamada Nagore Lafagge fue estrangulada durante las fiestas de Pamplona por un joven tras negarse a mantener relaciones sexuales con él.

Su muerte removió conciencias y provocó que las autoridades comenzaran a implementar medidas.

También motivó el cambio de políticas las imágenes de los sanfermines de 2012, en las que se podía ver cómo numerosos jóvenes manoseaban a mujeres.

2- Un juicio muy mediático y polémico

Desde el principio, el caso de "La manada" acaparó gran atención mediática.

Los hechos ocurrieron en 2016 y el juicio se celebró en 2017. Los cinco acusados fueron imputados por un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad y otro por robo con intimidación.

La Fiscalía pedía 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno, la denunciante, una pena de 24 años, y las acusaciones populares del Ayuntamiento de Pamplona y el gobierno regional, 25 años.

Las defensas, por su parte, siempre sostuvieron que las relaciones fueron consentidas y abogaban por la absolución. Los acusados fueron enviados a prisión de forma preventiva.

Durante el juicio, la estrategia de la defensa fue muy criticada. Entre otras cosas, presentó como prueba un informe de unos detectives sobre la actividad de la denunciante en redes sociales tras lo ocurrido.

Un video grabado por dos actrices feministas, con el lema "Yo te creo", se hizo viral entonces e inundó las redes sociales de miles de mensajes de apoyo a la víctima, y se produjo una manifestación en Madrid que congregó a centenares de personas.

Tras ello, la defensa optó por retirar el informe.

Otro de los puntos más destacados del caso fueron los 96 segundos de videos del suceso, grabados por los procesados, que la sala del tribunal visualizó.

En las imágenes, se ve a la víctima con "los ojos cerrados", con una actitud "pasiva o neutra", según los agentes que testificaron en el juicio.

La Policía consideró las imágenes "repugnantes" y prueba de que la chica no participó de forma voluntaria en el acto.

Durante el proceso, también salieron a la luz los mensajes de WhatsApp que los jóvenes enviaron a sus amigos después de lo ocurrido.

"Follándonos a una los cinco", "todo lo que cuente es poco", "puta pasada de viaje", "hay video", eran algunos de los comentarios en esos chats que se incluyen en la sentencia del tribunal.

La joven explicó ante la sala que no opuso resistencia dada la superioridad numérica y física de los procesados, situación que le hizo entrar en shock y desear únicamente que todo terminara lo antes posible.

Los acusados, por su parte, se declararon inocentes y mostraron su confianza en la justicia. Uno de ellos, guardia civil, se mostró arrepentido por haberle robado el celular y pidió perdón por este hecho.

Agustín Martínez Becerra, defensor de tres de los cinco procesados, aseguró que los acusados "no son modelo de nada", incluso "patanes", "imbéciles" en algunos aspectos, "simples" y "primarios" con el fútbol o las relaciones sexuales, pero defendió que son "trabajadores" y "buenos hijos".

3- Sentencia controvertida

Casi cinco meses después de finalizar el juicio, se publicó la sentencia ante gran expectación.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra consideraron a los integrantes de "La manada" culpables de un delito de abuso sexual con prevalimiento pero no de agresión sexual, es decir, no de violación.

Los jueces consideraron que los abusos se produjeron sin consentimiento de la mujer, pero, a su juicio, no se dio ni uso de la violencia ni intimidación, condiciones para que se considere agresión sexual o violación según el Código Penal español.

El abuso sexual está penado entre 1 a 3 años de cárcel; si existe penetración, la condena oscila entre 4 y 10 años de cárcel; mientras en el caso de la agresión sexual, la pena es de 1 a 5 años de cárcel y si hay penetración pasa a ser violación y la condena oscila entre los 6 a 12 años de prisión.

Los magistrados encargados del caso dictaminaron que, en este caso, hubo abuso agravado e impusieron nueve años de prisión para cada uno de los jóvenes.

En la sentencia, los jueces dan por probado que la denunciante "sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados".

Tras anunciarse el fallo, cientos de personas irrumpieron en el tribunal al grito de "no es abuso, es violación" y "yo sí te creo", en relación a la víctima; y se comenzaron a convocar movilizaciones por toda España, mientras las redes sociales y los medios de comunicación se llenaban de críticas.

4- La declaración de un juez

Otro de los aspectos del caso que provocó indignación entre la sociedad española fue la opinión de uno de los magistrados encargado del caso.

Fueron tres los jueces que estudiaron el caso, pero la sentencia no fue unánime.

El juez Ricardo Javier González emitió un voto particular en el que defendió la absolución de los cinco acusados.

Uno de sus argumentos se basa en las imágenes del suceso.

El juez señala que no se percibe en la expresión de la víctima ni en sus movimientos "atisbo alguno de oposición, rechazo, disgusto, asco, repugnancia, negativa, incomodidad, sufrimiento, dolor, miedo, descontento, desconcierto o cualquier otro sentimiento similar".

"La expresión de su rostro es en todo momento relajada y distendida y, precisamente por eso, incompatible a mi juicio con cualquier sentimiento de miedo, temor, rechazo o negativa", afirma.

"Tampoco aprecio en ella esa 'ausencia y embotamiento de sus facultades superiores' que se afirma por la mayoría de la Sala; por el contrario, lo que me sugieren sus gestos, expresiones y los sonidos que emite es excitación sexual", añade.

No obstante, luego niega que "esta apreciación haya de suponer necesariamente una relación sexual consentida, pues no es descartable que durante una relación sexual no consentida pueda llegar a sentirse y expresarse una excitación sexual meramente física en algún momento".

Las preguntas que le formuló a la víctima durante el juicio también fueron controvertidas.

"¿Qué manifestación hizo usted, de cara a ellos, para que supiesen que usted estaba en situación de shock y que estaban teniendo esa situación de relaciones sexuales sin consentimiento por su parte, ¿cómo pudieron ellos... si usted hizo algo, manifestó algo, verbalizó algo...?", le espetó el juez.

"Yo cerré los ojos... No hablaba, no estaba haciendo nada, estaba sometida. Estaba con los ojos cerrados y sin hacer nada, ni decir nada ni nada", contestó la joven.

5- ¿Reforma?

Además de movilizar a miles de ciudadanos, el caso también ha generado un debate sobre el papel de los jueces y las normas españolas.

Un millón de personas ha apoyado una iniciativa en internet para inhabilitar a los magistrados españoles que juzgaron a "La manada".

El presidente del órgano de gobierno de los jueces de España, Carlos Lesmes, salió en defensa del tribunal y advirtió que las "descalificaciones" vertidas por personas con responsabilidades públicas comprometen "gravemente" la confianza que el sistema de justicia "merece de los ciudadanos".

Ante el clamor popular, el gobierno de Mariano Rajoy anunció que impulsará una revisión de cómo están tipificados los delitos sexuales en el Código Penal.

Mientras tanto, la vista vuelve a estar puesta en los tribunales, pues la fiscalía anunció que recurrirá la sentencia.

Tendrán que pasar algunos meses para conocer el resultado, pero de momento el debate ya ha traspasado fronteras, impulsado por el movimiento "MeToo".

"Cinco extraños dijeron a una adolescente ebria que la acompañarían a su coche. En lugar de hacerlo, eligieron otra localización donde grabaron al grupo violándola. Que no te muevas y que estés con los ojos cerrados no significa que hubiera consentimiento. Eso no es abuso. Es violación", señaló la actriz Jessica Chastain, en redes sociales.

Otras figuras de renombre internacional compartieron esa misma opinión, como el actor venezolano Edgar Ramírez o el español Antonio Banderas.

Fuente: BBC Mundo