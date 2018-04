Abogados presentan 'habeas corpus'

La ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, aguarda al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción, para su entrega en la Superintendencia de la Policía Federal, donde por el momento no hay ningún dispositivo especial de seguridad. A las puertas de la sede de la Policía Federal de Paraná, situada en el barrio Santa Cándida, en la zona norte de Curitiba, tan solo había a primera hora de la mañana un grupo de medios de comunicación, nacionales e internacionales, y varias personas que ingresan en el local para realizar diversos trámites burocráticos. Las autoridades han reservado para el exmandatario una sala especial de 15 metros cuadrados, en el cuarto piso de la sede, y aislada de otros detenidos por motivos de seguridad, según determinó el magistrado en su auto. El ex jefe de Estado se encuentra a unos 400 kilómetros de Curitiba, en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos, en la región metropolitana de Sao Paulo, donde pasó la noche arropado por sus abogados, dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) y simpatizantes que realizaron una vigilia para apoyar a su líder. Según la web del diario "Folha de Sao Paulo", Lula habría decidido en las últimas horas no presentarse en Curitiba, tras pasar la noche en la sede del sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, en las afueras de Sao Paulo.(Curitiba, Brasil/EFE)