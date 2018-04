El País de España

Viernes, 06 Abril 2018

“No”. Esa es la primera palabra que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el caso de la actriz porno que le ha demandado en los tribunales. Trump rompió este jueves su silencio sobre el asunto después de meses de informaciones periodísticas al respecto. El presidente se refirió a un solo punto de todo el escándalo: negó que supiera que su abogado había pagado 130.000 dólares a la actriz por su silencio.

Trump respondió a una pregunta de los periodistas en el Air Force One este jueves. Le preguntaron si sabía del pago y dijo: “No”, no. ¿Qué más?". Después le preguntaron por qué su abogado hizo ese pago si supuestamente la historia de Daniels es mentira. “Tendrán que preguntar a Michael Cohen. Michael es mi abogado. Tienen que preguntarle a él”. A continuación, el periodista pregunta si sabe de dónde salió el dinero para el pago. "No, no lo sé. No".



Michael Cohen es el abogado personal y fontanero de los problemas de Trump. Dos semanas antes de las elecciones de noviembre de 2016, Cohen ofreció a la actriz porno Stormy Daniels 130.000 dólares a cambio de firmar un contrato de confidencialidad sobre la supuesta relación sexual que tuvo con Trump una década antes. La historia había empezado a surgir en la prensa ese mes y de esta forma quedó silenciada. La Casa Blanca niega que ese encuentro sexual se produjera. El presidente no lo ha negado directamente.

Meses después, cuando investigaciones periodísticas revelaron el pago en cuestión, Cohen afirmó que había pagado a Stormy Daniels de su bolsillo, más concretamente, que él había “facilitado” el pago. Añadió que nadie de la campaña electoral o de las empresas de Trump le reembolsó el dinero y que Trump no estaba al tanto del asunto.

Ante la creciente presión mediática, Stormy Daniels, representada por el abogado Michael Avenatti, decidió presentar una demanda en un juzgado de Los Ángeles pidiendo la anulación del contrato de confidencialidad. En esa demanda revelaba todos los detalles de su relación con Trump y el contenido del contrato en sí.

El pago en cuestión es uno de los puntos más delicados de la historia. Primero, Michael Cohen asegura que Trump no sabía nada, pero al mismo tiempo el pago se hizo en su nombre. De ser así, podría estar incumpliendo las normas al no haber informado a su cliente. Por otro lado, una asociación de Washington ha denunciado que, al tratarse de un dinero destinado a cambiar la percepción pública sobre Trump, se trata de una contribución a la campaña electoral no declarada, lo cual es un delito. Esa vía todavía no ha avanzado.

La defensa Stormy Daniels trata de dar la mayor publicidad posible al asunto para envolver a su cliente en apoyo ante una posible contraofensiva legal del presidente. Los abogados de Trump y Cohen ya han amenazado con exigirle 20 millones de dólares por incumplimiento de contrato. El abogado Michael Avenatti está intentando que el presidente tenga que comparecer en el juzgado para aclarar su papel en el asunto. Este jueves tuiteó que era “genial” lo que había dicho el presidente y que reforzaba su caso. La defensa de Trump trata de que esto se resuelva en un arbitraje privado.

A la denuncia de Stormy Daniels se suman otras dos de mujeres que se cruzaron en la vida de Trump entre 2006 y 2007. La exmodelo de Playboy Karen McDougal también asegura que se acostó con él y también ha denunciado para romper el acuerdo de confidencialidad. Summer Zervos, una exconcursante de The Apprentice, el show de televisión que presentaba Trump, asegura que Trump la acosó sexualmente. Cuando el presidente lo negó, ella le denunció por difamación. Ese caso sigue adelante en Nueva York.



El País