Detalles Publicado el Jueves, 15 Febrero 2018

El senador estadounidense Marco Rubio dijo este viernes que "el mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas" si emprenden un golpe de Estado en Venezuela, en momentos en que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición negocian la paz.

"El mundo apoyaría las Fuerzas Armadas en Venezuela si deciden proteger al pueblo y restablecer la democracia removiendo al dictador", escribió Rubio, senador por el estado sureño de Florida, en Twitter.

"Los soldados comen de la basura y sus familias pasan hambre en Venezuela, mientras Maduro y sus amigos viven como reyes y bloquean la ayuda humanitaria", prosiguió Rubio, un republicano de origen cubano que ha jugado un papel clave en las políticas de Washington hacia Venezuela y Cuba.

Luego publicó una serie de frases atribuidas a Simón Bolívar, como: "Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho".

Estos comentarios ocurren tres días después de que el jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, terminara una gira latinoamericana centrada en buscar una solución regional a la crisis de Venezuela, que podría incluir sanciones petroleras.

Antes de emprender la gira, Tillerson había esbozado ya la idea de que el ejército venezolano podría derrocar al presidente, en comentarios que fueron "condenados categóricamente" por el gobierno venezolano.

"En la historia de Venezuela y otros países sudamericanos, ocurre a menudo que los militares son el agente de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo", dijo Tillerson en Texas. "Si este será el caso o no, no lo sé", añadió.

El gobierno de Maduro ha denunciado en innumerables ocasiones que Estados Unidos intenta invadir su territorio, como a lo largo del siglo XX en Latinoamérica, debido a que el país sudamericano posee las mayores reservas de petróleo del mundo.

Por su parte, la canciller venezolana Delcy Rodríguez, respondió a Rubio que "es fidedigno representante del papel miserable del capitalismo estadounidense en arruinar la humanidad y nuestra América (...) Salga del basural donde ejerce política y si se dice Hombre venga a esta tierra de valientes y gigantes a morder el polvo de la derrota".

Además, la canciller puntualizó que el senador no conoce "el temple de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredera heroica de nuestros Libertadores".

Fuente: El Telégrafo