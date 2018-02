Al menos 15 personas murieron hoy en el tiroteo registrado en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland, en el sureste de Florida (Estados Unidos), según varios medios que citan fuentes oficiales.

Un portavoz de la Policía del condado de Broward señaló que un equipo de operaciones especiales SWAT se encuentra en las inmediaciones del colegio bachillerato, que permanece cerrado y con los estudiantes y personal dentro, pues el sospechoso todavía no ha sido localizado.

El canal de televisión MSNBC menciona que hay una veintena de víctimas, pero no se precisa si son heridos o fallecidos. (Miami)/EFE

shooting at stoneman douglas high school in Parkland florida (broward county). wish the best to the families who suffered in this pic.twitter.com/GtvFN9Lq2Y