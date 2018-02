El País de España

Las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana quedaron enterradas el pasado martes. La mesa de diálogo instalada en República Dominicana, el último intento para tratar de buscar una salida a la grave crisis social, económica y política que atraviesa el país caribeño, fue dinamitada por un acuerdo unilateral elaborado por el régimen.

El chavismo, que nunca se avino a hacer concesiones, mantuvo las riendas del proceso para tratar de imponer sus condiciones. Las fuerzas opositoras, sin candidato y con unos líderes inhabilitados o privados de libertad, se negaron a suscribir el documento que diseña la celebración de unos comicios sin garantías democráticas. Pocas horas después de que se consumara el fracaso de las negociaciones, el Consejo Nacional Electoral, controlado por Maduro, fijó para el 22 de abril la celebración de unos comicios con unas reglas del juego y unos tiempos que favorecen al chavismo.

José Luis Rodríguez Zapatero es una de las figuras de este fracaso. El expresidente español, mediador entre dos partes enfrentadas, terminó, según las fuentes consultadas, por inclinarse hacia un lado, el de Maduro, después de dos años volcado en un proceso que cerró la mayoría de puertas.

Las conversaciones arrancaron el pasado 1 de diciembre con una tensa sesión en la que los países acompañantes —México y Chile, a propuesta de la oposición; Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, del lado del Gobierno— se dedicaron a escuchar los planteamientos de ambas delegaciones. En la mayoría de los casos eran ataques y reproches de lado y lado. Todos callaban, incluido Zapatero, mientras Danilo Medina, el presidente anfitrión, trataba de ser equitativo con el uso de la palabra.

Del lado del chavismo, intervenía en un 80% de los casos Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información y uno de losmás fieles a Maduro. “Avasallaba”, coinciden en señalar al menos tres personas de la decena que han sido consultadas para esta reconstrucción de la negociación, entre dirigentes de la oposición, asesores y miembros de los países acompañantes. Este diario buscó en varias ocasiones recabar la versión de Zapatero, pero declinó pronunciarse alegando la necesidad de discreción en estas negociaciones.

Presos políticos

Del lado de la oposición, las intervenciones fueron más dispares en las primeras sesiones, hasta que, al final, Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional y coordinador del partido de Henrique Capriles, Primero Justicia, se erigió en la cara más visible. “Había un claro dominio de la argumentación del chavismo. La oposición actuó más coordinada de lo que se pensaba, pero también más inocente de lo que se creía”, asegura uno de los implicados.

Tras la primera toma de contacto, se presentó a las dos partes un documento consensuado por todos los cancilleres, incluidos los de Bolivia, Nicaragua y San Vicente, partidarios del chavismo. En el texto se emplazaba al Gobierno y a la oposición a trabajar para revisar y suprimir las sanciones internacionales y a celebrar en el segundo semestre de 2018 elecciones con plenas garantías. Esto es, revocando las inhabilitaciones a los líderes políticos —el caso de Henrique Capriles, pero también de Leopoldo López, en prisión domiciliaria—, garantizando la observación internacional y facilitando el voto de los venezolanos en el exterior, teniendo en cuenta que la diáspora crece con el paso de los días.

La libertad de los presos políticos era otra de las exigencias. El documento, muy positivo para la oposición, no fue mal recibido por el Gobierno para sorpresa de los países acompañantes. “No pusieron mala cara, generó mucho optimismo”, coinciden dos diplomáticos. Ambas partes, no obstante, querían hacer observaciones y emplazaron a una nueva reunión.

La siguiente cita se produjo el 15 de diciembre, cinco días después de las elecciones de alcaldes en Venezuela en las que no había participado la mayoría de la oposición al no ver garantías suficientes, tras denunciar fraude en los comicios regionales de octubre. El ambiente no fue tan positivo como dos semanas antes. Pero las negociaciones, aun con reservas, parecían avanzar, hasta el punto de que el canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró que se trataba de un “proceso serio”.

Mensajero de Caracas

Poco duró el optimismo. Días después, la Asamblea Constituyente, el Parlamento chavista, inició los trámites para prohibir la participación en unas futuras elecciones de los tres principales partidos de la oposición (Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática), como represalia por no concurrir a las municipales. Fue un jarro de agua fría, sobre todo para México y Chile, que evidenciaron que el chavismo no estaba por la labor de lograr un acuerdo, como ya había advertido la oposición.

Las medidas adoptadas por el chavismo hacen que Videgaray, a principios de año, ponga en duda la participación de México en la siguiente reunión, que finalmente se celebra el 11 y 12 de enero. La tensión para entonces ya es latente y se produce una acalorada discusión entre el canciller mexicano, su homólogo chileno, Heraldo Muñoz, y Zapatero. Las fricciones, no obstante, venían de atrás. El expresidente español era partidario de que las opiniones de los países acompañantes, el anfitrión y la suya fuesen consensuadas. Sugirió que hubiese una portavocía única, siendo él el encargado o el anfitrión, Danilo Medina. El rechazo fue tajante, especialmente del lado mexicano. “La voz de México la tiene México y nadie más”, le vino a espetar el canciller Videgaray.

Una de las mayores críticas que ha recibido la intervención del expresidente español es que asumió con naturalidad la actitud del Gobierno de Maduro. Hasta el punto de que trató de convencer a la oposición de que tenía que entender que el Ejecutivo de Maduro no cree en la “alternabilidad”, como coinciden en señalar al menos cuatro fuentes. “Terminó por convertirse en un mensajero, no en un mediador”, aseguran varios asistentes