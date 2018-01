BBC Mundo de Londres

Detalles Publicado el Lunes, 29 Enero 2018

Se esperaba una contienda entre los raperos Kendrick Lamar y Jay-Z, pero llegó Bruno Mars y se convirtió en la sensación de la noche.

El cantante hawaiano arrasó con los principales galardones en la 60ª edición de los premios de la Academia de Grabación de Estados Unidos, los Grammy, que se celebró este domingo en el Madison Square Garden de Nueva York.

Mars consiguió en total seis premios, entre ellos los de álbum (24K Magic), grabación (24K Magic) y canción del año (That's What I Like).

Por su parte, Lamar obtuvo cinco gramófonos, copando las categorías de rap, y Jay-Z, que aspiraba a ocho premios, se fue con las manos vacías.

Para algunos críticos de música, la victoria de Mars se explica por la preferencia de los miembros de la academia hacia sonidos "más amables" como los del R&B en detrimento del rap.

Para otros, la sorpresa fue posible porque Mars se benefició de la división de los votos de los académicos entre dos contrincantes directos como Lamar y Jay-Z.

"Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee, se quedó sin ningún premio de los tres a los que optaba.



Principales ganadores

Estos fueron los premios más destacados de los Grammy 2018:

Álbum del año: 24K Magic, Bruno Mars

Grabación del año: 24K Magic, Bruno Mars

Canción del año: That's What I Like, Bruno Mars

Mejor interpretación de pop en solitario: Shape Of You, Ed Sheeran

Mejor álbum de pop:Divide, Ed Sheeran

Mejor artista revelación: Alessia Cara

Mejor álbum de rap: Damn, Kendrick Lamar

Mejor interpretación cantada de rap: Kendrick Lamar y Rihanna por Loyalty

Mejor interpretación de rap:Humble, Kendrick Lamar

Mejor canción de rap:Humble, Kendrick Lamar

Mejor video musical:Humble, Kendrick Lamar

Mejor álbum de pop latino: "El Dorado", Shakira

Mejor álbum de country: From A Room: Volume 1, Chris Stapleton

Mejor álbum de comedia: The Age Of Spin & Deep In The Heart Of Texas, Dave Chappelle



Defensa de distintas causas

Los Grammy son los galardones más importantes de la música en Estados Unidos.

Este año, varios de los asistentes y nominados llevaron una rosa blanca en el pecho como muestra de apoyo a los movimientos #MeToo y #TimesUp, lanzados en respuesta a los escándalos de acoso sexual que han sacudido el mundo del entretenimiento.

La cantante Kesha hizo una poderosa y conmovedora interpretación de su balada Praying, que aborda su propia experiencia como víctima de abuso.

Kesha estuvo acompañada de un coro formado por estrellas como Cyndi Lauper y Camila Cabello que estaban vestidas de blanco.

"Venimos en son de paz pero somos negocio", dijo la estrella de R&B Janelle Monae al presentar esta actuación.

"A aquellos que osen intentar silenciarnos les decimos esto: ¡se acabó el tiempo!

"Se acabó el tiempo de la desigualdad salarial, la discriminación, el acoso de cualquier tipo y el abuso de poder", agregó Monae.

Otro de los momentos destacados de la noche lo protagonizó la cantante cubana-estadounidense Camila Cabello al hablar sobre la inmigración a EE.UU.

"Este país fue construido por soñadores, para soñadores que persiguen el sueño americano", dijo la joven.

En EE.UU. se les llama "soñadores" a beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), creado por Barack Obama para proteger de la deportación a los inmigrantes indocumentados que entraron al país cuando todavía eran niños.

En septiembre de 2017, el gobierno de Donald Trump anunció que pondría fin a este programa.

Luego de su mensaje, Camila Cabello presentó a U2, la única banda de rock que participó en la ceremonia.

Los irlandeses tocaron fuera del Madison Square Garden para la Estatua de la Libertad y la canción elegida fue Get Out of Your Own Way. El videoclip de este tema critica directamente a Trump y al Ku Klux Klan.

Además de las referencias políticas, hubo varias actuaciones emotivas como el homenaje a las víctimas del tiroteo de Las Vegas y el atentado de Manchester o el alegato de Logic para combatir el suicidio.

Patti LuPone puso en pie a los asistentes con Don't Cry For Me, Argentina, la canción que le valió un premio Tony cuando en 1979 interpretó a Eva Perón en la producción original del musical "Evita".

El prestigioso compositor y empresario teatral británico Andrew Lloyd Webber, uno de los autores de "Evita", estaba entre el público del Madison Square Garden.

Los premios, que generalmente se entregan en Los Ángeles, quisieron celebrar su 60 cumpleaños en Manhattan y tuvieron al presentador de televisión y comediante británico James Corden como maestro de ceremonias.

Fuente: BBC Mundo