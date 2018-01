El País de España

Martes, 23 Enero 2018

La modelo británica Amena Khan, que había sido elegida por el grupo L'Oreal para aparecer en una campaña publicitaria en el Reino Unido, decidió renunciar el lunes después de que salieran a luz unos tuits suyos de 2014 donde criticaba la política de Israel. La joven era la primera modelo con hijab elegida la semana pasada para promocionar una línea de champús de la firma francesa.

"Con profundo pesar decido retirarme de esta campaña, porque las conversaciones actuales que la rodean socavan el sentimiento positivo e incluyente que había decidido brindar", explicó Amena en sus redes sociales. Los mensajes, publicados en Twitter en 2014, fueron eliminados de la red social inmediatamente y ha pedido perdón por todo el "daño y dolor" que hayan podido causar. "Lo lamento profundamente", añadió.

"Defender la diversidad es una de mis pasiones, no discrimino a nadie", agrega en un comunicado en su cuenta de Instagram. Esperaba que su papel en los anuncios sirviera de inspiración para otras mujeres que usan el pañuelo. "Es una plataforma para las mujeres que no encajan en el estrecho canon de la belleza", apuntó en una entrevista para la cadena británica BBC sobre la idea de la campaña.

Por su parte, el grupo L'Oréal, ha señalado que aprueba la decisión de la modelo. "Agradecemos el hecho de que Amena se haya disculpado por el contenido de sus tuits y por las reacciones que puedan haber despertado", manifestó la compañía. "L'Oreal Paris está comprometida con la tolerancia y el respeto hacia todas las personas. Estamos de acuerdo con su decisión de renunciar a la campaña", han añadido.

Esta no es la primera vez que una campaña publicitaria de L'Oréal, ideada para promover la diversidad cultural, se hunde por una polémica en las redes sociales. El verano pasado, también en Reino Unido, el grupo se separó de una supermodelo negra y transgénero, Munroe Bergdorf, después de la difusión de unas declaraciones suyas en Facebook acusando a la población blanca de violencia racial.

Bergdorf había dicho anteriormente: "Porque la mayoría de ustedes ni siquiera se dan cuenta o se niegan a reconocer que su existencia, privilegio y éxito como raza se construye sobre las espaldas, la sangre y la muerte de las personas de color. Una vez que los blancos admitan que su raza es la fuerza más violenta y opresiva de la naturaleza en la Tierra... entonces podemos hablar". Ella, no obstante, defendió su postura y no se arrepintió de haber escrito aquellas palabras. De hecho, pidió al público que boicoteara a la empresa, escribiendo: "Siéntate y sonríe en una campaña de belleza defendiendo la diversidad. Pero realmente no hablan del hecho de que la falta de diversidad y es debido al racismo. Hablar de racismo, te costará tu trabajo. Esta marca de maquillaje no se preocupa de nada más que del DINERO. Les exhorto a que la boicoteen a L'Oréal París".

