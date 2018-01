1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 10 Enero 2018

Los familiares de las víctimas del gobierno de Alberto Fujimori dijeron este miércoles que solicitarán una audiencia al papa Francisco, que visitará Perú la próxima semana, para que los ayude a conseguir anular el indulto al exmandatario.

"Vamos a solicitar una audiencia con el papa para compartirle toda esta preocupación porque con el indulto del gobierno nos está arrebatando el derecho a la justicia y la reconciliación", dijo Gisela Ortiz en una reunión con la prensa extranjera.

"Lo que queremos es que el papa en su discurso hable que aquí falta que se haga justicia", indicó Ortiz, hermana de una de las 10 víctimas de la matanza de la universidad La Cantuta de 1992, una de las causas por que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.

Ortiz explicó que el pontífice argentino podría aceptar este pedido porque su país también sufrió crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar (1976-1983).

"Queremos que no se vaya a prestar una visita que él ha planificado para de alguna manera sellar este afán de reconciliación mediante su presencia o discurso político", agregó Ortiz. Rosa Rojas, quien perdió a su marido y un hijo de 8 años en la matanza de Barrios Altos en 1991 por la que también fue condenado el expresidente, manifestó que no puede haber "reconciliación" en Perú mientras Fujimori no pida perdón a las familias de las víctimas de su gobierno (1990-2000).

"El papa con su calidad humana puede ver como nos sentimos nosotros ante la matanza que han hecho a nuestras familias", dijo Rojas. Los familiares de las 25 víctimas de Barrios Altos y La Cantuta decidieron recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para anular el indulto.

El tribunal, con sede en San José, fijó una audiencia para el 2 de febrero para abordar el tema. "El indulto va ser el tema de discusión en la audiencia de la Corte que va supervisar su cumplimiento en los casos La Cantuta y Barrios Altos", dijo el abogado de derechos humanos Carlos Rivera, que participará en la audiencia.

"La Corte no va decir que se anule el indulto, pero puede recomendar en sus resoluciones al Estado peruano", explicó Rivera, quien descartó que Fujimori pueda estar representado en la audiencia por un abogado, que él acaba de designar.

Fujimori, de 79 años, fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en la víspera de Navidad invocando razones "humanitarias".

Fuente: EFE