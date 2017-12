El País de España

Canadá anunció el lunes que el embajador venezolano, Wilmer Barrientos, ya no es "bienvenido" y declaró al encargado de negocios del mismo país, Ángel Herrera, "persona non grata". La medida ha sido tomada en represalia por la expulsión, hace dos días, del encargado de negocios canadiense por parte de Venezuela.



El embajador venezolano ya había sido retirado por el gobierno de Nicolás Maduro en protesta por las sanciones canadienses contra funcionarios venezolanos involucrados en hechos de corrupción y violaciones de los derechos humanos.

"Anuncio que el embajador de Venezuela en Canadá [...] ya no es bienvenido en Canadá. También estoy declarando al encargado de negocios de Venezuela persona non grata", afirmó la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, en un comunicado.

La expulsión el sábado del encargado de negocios canadiense Craig Kowalik es "típica del régimen de Maduro, el cual ha constantemente socavado todos los esfuerzos para restaurar la democracia y ayudar al pueblo venezolano", denunció Freeland.

"En respuesta a este movimiento del régimen de Maduro, anuncio que el embajador de Venezuela en Canadá [el general Wilmer Barrientos, que ya había sido retirado por el Gobierno venezolano] ya no es bienvenido en Canadá. También declaro al encargado de negocios venezolano persona 'non grata'", añadió Freeland. "Los canadienses no se mantendrán al margen mientras el gobierno de Venezuela despoja a su pueblo de sus derechos fundamentales democráticos y humanos, y les niega el acceso a asistencia humanitaria básica", agregó.

El gobierno canadiense elevó el tono ante el régimen de Maduro para incitarlo al diálogo con la oposición y tomó una serie de sanciones en su contra. El viernes, Ottawa decidió, entre otras medidas, prohibir la presencia en su territorio a 52 funcionarios de Venezuela, Rusia y Sudán del Sur, a quienes acusa de ser corruptos o estar vinculados a violaciones de derechos humanos.

La ministra canadiense terminó señalando: "Seguiremos trabajando con nuestros socios en la región, incluido a través del Grupo de Lima, para aplicar presión al régimen antidemocrático de Maduro y devolver los derechos al pueblo venezolano".

El viernes, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, había declarado al embajador de Brasil en Venezuela, Ruy Pereira, y al encargado de negocios de Canadá en el país, Craib Kowalik, personas non grata.

Canadá y Brasil se han destacado en los últimos meses por su apoyo al Parlamento venezolano, de mayoría opositora, y por su oposición a la conformación de la ANC. Canadá organizó en octubre la tercera reunión del Grupo de Lima, en la que se criticó con dureza las acciones del Gobierno de Maduro y se decidió implicar al secretario general de la ONU, António Guterres, para hallar soluciones a la crisis venezolana.

