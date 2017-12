El País de España

Martes, 19 Diciembre 2017

Matthew Spencer Petersen pasó la semana pasada de ser un completo desconocido a, muy a su pesar, convertirse en un rostro conocido entre muchos estadounidenses, un rostro en apuros. El nominado a juez por Donald Trump hizo un ridículo espantoso ante un panel de senadores a los que no supo responder preguntas legales de nivel básico y ha decidido retirar su candidatura él mismo después de que el vídeo de su actuación corriera por Internet como la pólvora.

"En los últimos días me ha quedado claro que mi nominación se ha convertido en una distracción y eso no es justo para usted ni para su Administración", dice en una carta remitida al presidente de Estados Unidos, fechada el sábado, y a la que tuvo acceso Associated Press. Petersen admitió ante los legisladores que le interrogaban que no tenía ninguna experiencia en un juzgado, ni local ni estatal, y que no había presenciado siquiera cinco tomas de declaración en su vida. Tampoco fue capaz de explicar elementos esenciales de un litigio como los propios de la exclusión de ciertas pruebas antes de un juicio.

Al nominado, ya apeado de la carrera, se le nota resquemor en sus palabras de despedida. "Había esperado que mis casi dos décadas de servicio público podrían importar más que mis dos peores minutos de televisión", afirma, para añadir que, sin embargo, no es ajeno a las "realidades políticas", y, por tanto, no desea seguir siendo "una distracción del importante trabajo que hace la Administración y el Senado".

Quien puso en grandes apuros a Petersen durante su audiencia de confirmación fue el senador republicano John Kennedy. Este fin de semana, Kennedy contó en una cadena de televisión de Nueva Orleans que el propio Trump le telefoneó el sábado, después de que el bochornoso vídeo, y reconoció que no había entrevistado personalmente a su candidato y que miembros de su equipo lo habían escogido. "Me dijo 'Kennedy', cuando alguno de mis chicos envía a alguien que no está cualificado, haz tu trabajo", señaló el senador.

