1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 26 Octubre 2017

El embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, pidió hoy disculpas a los ecuatorianos por sus palabras. "Si un solo ecuatoriano se siente molesto y ofendido, tengo la obligación moral a nombre de mi familia, en el mío propio, y de mi país de pedir disculpas".

Juez protagonizó en días pasado un alboroto, que llegó a nivel diplomático, por sus palabras dichas rurante una entrevista a un medio argentino, Juez dijo que se cambia la camisa "para que no digan que este mugriento agarró hábitos ecuatorianos".

"He estado desde las 7:45 de la mañana en la escuela San José, y vos sabés que así yo no miento. Llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa, porque no quería estar con la ropa de esta mañana, porque van a decir: este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos", indicó el embajador, según Infobae.

De saber de yo haya tenido una expresión en contra de los ecuatorianos se me parte el alma, dijo el embajador desde Córdoba (Argentina, vía telefónica a Radio pública.

"Ante la duda, la menor duda", porque sus palabras han sido sacadas de contexto en momentos en que hablaba con la prensa argentina con una picardía muy propia de los argentinos, dijo que le envío una carta a la canciller pidiéndole disculpas.

"A esta altura del partido ya no son las palabras, si alguien está ofendido tengo la obligación de pedir disculpas como todo hombre de bien", más aún cuando en Ecuador me han tratado con cariño y mucho respeto.

Diplomático de lengua picante

No es la primera vez. En febrero del 2016, a propósito del partido copero entre El Nacional y Atlético de Tucumán, el embajador también se despacho varias frases. "Si un general tiene miedo de jugar un partido de fútbol, imagínese si tiene que ir a la guerra". La frase pareció simpática, graciosa. Un chiste más del que tiene acostumbrados a los argentinos el dirigente cordobés Luis Juez.

En esa ocasión Juez intentó defender lo que hizo con más chistes. En una entrevista con el periodista Luis Majul, en radio La Red, contó la anécdota: "Yo no conocía a este general, después me dí cuenta que es un tipo cojudo, de mucho prestigio, y están todos envenenados conmigo. Cuando llegué al estadio él estaba en nuestro vestuario, estaba enardecido conmigo. Yo soy más pelotudo que el Hombre Araña".

Palabra más palabras menos, lo cierto es que diario Expreso publicó hoy una nota en su edición digital una nota sobre el tema con el titular: "El embajador lenguaraz".