Lo que se sabe de la mujer que parÃ³ una tanqueta durante las protestas en Caracas contra el gobierno de Venezuela

Detalles Publicado el Jueves, 20 Abril 2017

"Valiente", incluso "heroica".

Así describen varios usuarios de las redes sociales a una mujer de edad avanzada que, con la bandera venezolana atada al cuello y una gorra del mismo estampado, paró sola a una tanqueta este miércoles en el centro de Caracas.

La escena se registró durante una de las manifestaciones convocadas en contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, paralelas a otras oficialistas, en una jornada que dejó tres muertos -dos civiles y un guardia nacional- por herida de bala.

Pero recuerda inevitablemente a la imagen de un hombre frente a una columna de tanques el 5 de junio de 1989, durante las protestas de la Plaza de Tiananmén, en Pekín, la capital de la República Popular China, y que dio la vuelta al mundo.

La identidad de la mujer no se ha hecho pública aún, y no está claro si fue detenida o no, ni cuál es su situación ahora.

