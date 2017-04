El periódico de 3.000 ejemplares que se ha alzado con el Pulitzer por sus editoriales

Diario El País

Art Cullen pensó que los reportajes de su diario no podrían competir con los de otras cabeceras más poderosas, así que decidió que su mejor oportunidad para hacerse con un Pulitzer estaba en sus editoriales. Y ganó. A sus 59 años, este periodista de una pequeña localidad de Iowa es el responsable de que The Storm Lake, un diario de apenas 3.000 ejemplares, haya derrotado a The Washington Post.



Cullen asegura que el pasado lunes siguió la ceremonia de anuncio de los premios por Internet y que al escuchar su nombre no pudo dejar de gritar. “Me puse eufórico”, afirma por teléfono. “Me sorprendió, me fui rápidamente a abrazar a mi hermano y a mi hijo. Fue un momento muy especial para un diario familiar como el nuestro”.

The Storm Lake es uno de los miles de diarios locales estadounidenses que salen adelante con la pasión y el impulso de pequeñas familias como los Cullen. El hermano de Art, John, fundó la cabecera en 1990 y se encarga de cuadrar las cuentas del periódico. Su mujer Dolores es reportera y fotógrafa, y su hijo Tom es el periodista que ha llevado a cabo la gran investigación que les ha valido un premio histórico.

