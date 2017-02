Exsenador detenido en caso Odebrecht niega haber dado dinero a campaÃ±a Santos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El exsenador colombiano Otto Bula, presunto receptor de 4,6 millones de dólares de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, negó hoy haber entregado parte de ese dinero a la campaña para la reelección en 2014 del presidente Juan Manuel Santos.

"No es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos presidente o al señor Juan Manuel Santos", indicó Bula en una carta dirigida al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alexander Vega Rocha.

El capítulo colombiano del escándalo de corrupción de Odebrecht alcanzó la semana pasada el entorno del presidente Santos y de la oposición uribista por la supuesta financiación de la campaña electoral de 2014.

La Constitución colombiana prohíbe a los partidos y candidatos a cargos públicos recibir donaciones para sus campañas de personas o empresas extranjeras, por lo cual, en caso de comprobarse que entró dinero en los comicios presidenciales de 2014, estarían sujetos a sanciones que van desde las pecuniarias hasta la pérdida del cargo.

Hasta ahora, la Fiscalía colombiana ha logrado establecer que los 11,1 millones de dólares que Odebrecht pagó en sobornos en Colombia para obtener licitaciones de obras de infraestructura, según el Departamento de Justicia de EE.UU., fueron a parar a manos de dos políticos ya detenidos, uno de ellos Bula, pero la investigación busca descubrir quién más se benefició de este ilícito.

El caso adquirió una connotación política mayor ya que Bula implicó directamente a Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos a la reelección.

"Existe el testimonio del señor Bula en el que dice que tomó un millón de dólares, de los cuales descontó un 10 %, que tenían como destino al doctor Roberto Prieto", dijo el miércoles pasado el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al momento de anunciar la investigación basándose en el testimonio judicial del exsenador.

Según el testimonio de Bula citado por el fiscal, la empresa brasileña entregó el dinero a Giraldo, un reconocido empresario de Medellín, para que luego lo remitiera a Prieto aprovechando su amistad.

En respuesta, el propio Santos pidió al CNE, instancia encargada de examinar los manejos financieros de las campañas políticas, una "investigación a fondo" para poder conocer "lo más rápido posible" la verdad.

En la misiva que se conoció hoy, Bula le indicó al presidente del CNE que ante la investigación que adelanta está dispuesto a "rendir declaración bajo la gravedad del juramento", tal y como ya lo hizo ante la Fiscalía General de la Nación.

Además, dijo, "solicito que la declaración que vaya yo a rendir se me recepcione una vez se haya dado mi traslado al sitio ordenado por el juez 82 de control de garantías".

Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, el partido del uribismo en las pasadas elecciones presidenciales, también se vio salpicado con el esquema de sobornos de Odebrecht, luego de que el publicista brasileño Duda Mendonça le dijera al semanario Veja que la constructora le pagó parte de sus honorarios como asesor del político. (Bogotá/EFE)

