Reportero de The New York Times se disculpa por llamar 'puta' a Melania Trump

Detalles Publicado el Martes, 14 Febrero 2017

El reportero de The New York Times Jacob Bernstein se vio forzado hoy a pedir disculpas por llamar "puta" a la primera dama de EE.UU., Melania Trump, durante una conversación privada en una fiesta anoche.

"Quiero reconocer un error que he cometido. Hablando en una fiesta en lo que pensaba que era una conversación privada, hice un comentario estúpido sobre la primera dama", admitió Bernstein en su cuenta de Twitter.

"Mis editores me han dejado claro que mi comportamiento no cumple con los estándares del Times, y yo estoy de acuerdo", agregó el periodista.

"Mi error, en el que hice referencia a rumores infundados, no debería dañar la imagen de nadie y me disculpo profusamente", sentenció.

Al parecer, Bernstein pronunció el ofensivo comentario durante una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York, que se celebra estos días, y salió a la luz después de que la actriz y modelo Emily Ratajkowski hablara del suceso en Twitter.

"Me senté al lado de un periodista del NYT (New York Times) anoche que me dijo que 'Melania es una puta'", dijo la maniquí en internet.

Ratajkowski explicó estar molesta con el reportero del reputado periódico por tildar de prostituta y humillar a la primera dama por comportamientos considerados socialmente inapropiados.

"No me importan sus desnudos ni su historial sexual, y no deberían importarle a nadie. Ataques específicos de género son mierda sexista asquerosa", agregó la modelo estadounidense, que cuenta con más de 985.000 seguidores en Twitter.

La primera dama respondió a Ratajkowski agradeciendo su apoyo en otro tuit de hoy: "Aplausos para todas las mujeres del mundo que no se callan y defienden y apoyan a otras mujeres".

Por su parte, The New York Times afirmó en un comunicado que "el comentario no era de carácter público, pero aun así fue completamente inapropiado y no debería haber sucedido", y añadió que Bernstein no cubre noticias de Washington ni de política. (Nueva York/EFE)

