Testigo acusa a Nadine Heredia de favorecer a Odebrecht en gasoducto

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 13 Febrero 2017

Un testigo de la Fiscalía acusó a la ex primera dama de Perú Nadine Heredia de haber intervenido para favorecer que la empresa brasileña Odebrecht gane la licitación para la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP) en 2014, según publicó hoy la prensa en Lima.

El testigo en reserva declaró a la Fiscalía que Heredia coordinaba directamente con el exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata desde 2013 para modificar las bases de la licitación con el fin de que la compañía gane el proceso, según informó Perú21.

Barata ya ha declarado a la Fiscalía en su calidad de colaborador eficaz que pagó una coima de 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por la construcción de la carretera Interoceánica, y la empresa ha reconocido que pagó sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 en Perú.

El informante afirmó que "durante 2013 se comenzaron a realizar los estudios del proyecto y perfilar las bases de la licitación, que desde un comienzo estaban dirigidas a favor de la empresa Odebrecht, siendo Jorge Barata quien coordinaba directamente con Nadine Heredia".

En 2014, Heredia intervino para nombrar como presidente del Comité del Proyecto Gasoducto Sur Peruano a un exasesor de Odebrecht, Edgar Ramírez, y también propuso como ministro de Energía y Minas a Eleodoro Mayorga, otro exasesor de la compañía brasileña.

La ex primera dama también participó desde 2012 en el rediseño del proyecto, que buscaba ampliar la capacidad del ducto para aumentar el costo del proyecto, a pesar de que se conocía que "no había gas suficiente en la zona, es decir, el proyecto no resultaría viable", indicó el testigo.

La declaración de este informante fue clave en la apertura, la semana pasada, de la investigación del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia contra Heredia y once exfuncionarios por presuntamente favorecer a Odebrecht en la licitación del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Las investigaciones se dirigen también a esclarecer si Odebrecht u otra empresa particular hizo aportes económicos en la campaña electoral del expresidente Ollanta Humala en el 2011, cuando resultó elegido en la Presidencia de Perú para el periodo 2011-2016.

Abia señaló que, según sus pesquisas, todos los investigados se habrían coludido para favorecer a la empresa brasileña, por lo que se trataría de una organización criminal y les imputó el delito de colusión y negociación incompatible, de acuerdo al diario Correo.

El titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción también ha dispuesto citar en calidad de testigo al presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, y ampliar las declaraciones de los exmandatarios Alan García (2006-2011) y Humala.

Barata ha reconocido ante la Fiscalía peruana que se reunió con todos los candidatos presidenciales peruanos durante sus campañas electorales y el fiscal Abia pretende conocer si alguno intervino a favor de Odebrecht para que se adjudique la construcción del Gasoducto en consorcio con la española Enagás en 2014.

Al consorcio formado por Enagás y Odebrecht se le adjudicó el 30 de junio de 2014 la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) al ofrecer 7.328 millones de dólares por el costo total del servicio.

Sin embargo, el año pasado Odebrecht vendió a la peruana Graña y Montero un paquete de 20 % de acciones, del 75 % que tenía en el proyecto, y encargó a Enagás la gestión de la concesión, tras el escándalo de corrupción que ha llevado a prisión a varios de sus directivos en Brasil.

Tanto Heredia como Humala están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción por lavado de activos debido a las supuestas irregularidades en el manejo de fondos del partido Nacionalista, que ambos fundaron. (Lima/EFE)

0 0 0 s2smodern

powered by social2s