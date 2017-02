Santos dice 'no existe' prueba de ingreso dinero Odebrecht en su campaÃ±a 2014

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró hoy que espera que la Fiscalía General haga una investigación "seria" sobre el presunto ingreso de dinero de Odebrecht en la campaña para su reelección en 2014, pero aclaró que no hallarán prueba del ilícito porque "no existe".

El mandatario indicó en una entrevista que publica este domingo el diario El Tiempo que la Fiscalía no ha encontrado prueba alguna del ingreso del dinero y que lo que le han dicho es que "no la podrán encontrar porque no existe".

"Soy el más interesado en que el CNE (Consejo Nacional Electoral) haga una investigación seria y objetiva, y que sus resultados se conozcan pronto. No tengo dudas de que así será", comentó.

El capítulo colombiano del escándalo de corrupción de Odebrecht alcanzó esta semana al entorno del presidente y de la oposición uribista por la vía de la financiación de la campaña electoral de 2014.

La Constitución colombiana prohíbe a los partidos y candidatos a cargos públicos recibir donaciones para sus campañas de personas o empresas extranjeras y, en caso de comprobarse que entró dinero en los comicios presidenciales, estarían sujetos a sanciones que van desde las pecuniarias hasta la pérdida del cargo.

Hasta ahora la Fiscalía colombiana ha logrado establecer que los 11,1 millones de dólares que Odebrecht pagó en sobornos en Colombia para obtener licitaciones de obras de infraestructura, según el Departamento de Justicia de EE.UU., fueron a parar a manos de dos políticos ya detenidos, pero la investigación busca descubrir quién más se benefició de este ilícito.

Es en este punto donde el caso adquiere una connotación política mayor ya que uno de los detenidos, el exsenador Otto Bula, señalado como receptor de 4,6 millones de dólares de la constructora, implicó a Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos a la reelección.

"El gerente de la campaña, Roberto Prieto, por iniciativa suya, propuso que no se recibiera ninguna contribución del sector privado y que la financiación fuera exclusivamente con la reposición de votos que ordena la ley. Así tengo entendido sucedió y así fue reportado al Consejo Nacional Electoral", aclaró el jefe de Estado.

Un tribunal colombiano ordenó el 10 de febrero pasado suspender provisionalmente el contrato de la carretera Ruta del Sol II, adjudicado a un consorcio liderado por Odebrecht, hasta que la justicia resuelva una acción popular interpuesta por la Procuraduría.

Entre las decisiones adoptadas por el Tribunal Superior de Cundinamarca está la de suspender el contrato firmado por el desaparecido Instituto Nacional de Concesiones (INCO), reemplazado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y la Concesionaria Ruta del Sol sector II.

El tribunal también ordenó que el Gobierno designe la autoridad que asumirá la responsabilidad de administración del proyecto y evitar que la obra quede paralizada, pues la autopista está sin terminar.

La concesión vial Ruta del Sol II incluye la construcción de unos 600 kilómetros de doble calzada de la carretera que comunica el centro del país con la Costa Atlántica.

"Aquí hay que actuar siempre defendiendo los intereses supremos del Estado. Hay que actuar con total firmeza y claridad contra la corrupción, y al mismo tiempo hay que buscar que las obras, que son de gran importancia para el país, no se paralicen", manifestó al respecto Santos a El Tiempo. (Bogotá/EFE)

