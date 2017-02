Ecuatoriano destaca como directivo internacional en la FIFA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 11 Febrero 2017

El día 31 de enero, en la sede de la FIFA en la ciudad de Zurich, se celebró la sesión plenaria de la Comisión Disciplinaria de dicha entidad, en la que destacó la actuación del abogado ecuatoriano Leonardo Stagg Peña. La Comisión Disciplinaria está conformada por lo más selecto de la dirigencia deportiva de FIFA provenientes de todo el mundo. Los méritos de este abogado y empresario ecuatoriano le han permitido ser parte nueva generación de FIFA que tiene las miras puestas al futuro en el porvenir del deporte y la institución.



¿En qué consiste su función en la FIFA?



Soy uno de los 19 miembros de la Comisión Disciplinaria de FIFA a nivel mundial. La Comisión Disciplinaria es uno de los principales órganos judiciales de la institución. Nuestra función es revisar y sancionar todo tipo de infracciones cometidas dentro de los campeonatos organizados por la FIFA así como el incumplimiento de los estatutos y reglamentos que rigen en FIFA mediante la aplicación de su Código Disciplinario. En definitiva, tenemos la función de garantizar el respeto de las reglas que rigen en el deporte, siendo nuestro objetivo principal, proteger al fútbol, la institución, sus miembros y participantes.



¿Cómo llega usted a la FIFA?



En marzo de 2016 recibí una llamada del Doctor Guillermo Saltos Guale para indicarme que el Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Ing. Carlos Villacís, quería proponer mi nombre ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para concursar por uno de los tres cupos que dicha institución mantiene en la Comisión Disciplinaria de FIFA. En dicho sentido, conversé con el Presidente Villacís y, cordialmente, me expresó que yo contaba con los méritos suficientes para concursar por dicho cargo, y que por mi ética, profesionalismo, altruismo, ánimo de superación y pasión por el deporte, representaba los ideales de la nueva FIFA.

Con mucha alegría acepte la oportunidad e inmediatamente enviamos mi documentación a Conmebol. Más adelante, en el Congreso de FIFA celebrado el 13 de mayo de 2016 (curiosamente tres días después del fallecimiento de mi padre), fui elegido miembro de dicha Comisión. Me enteré de la noticia vía twitter, fue muy emocionante.



¿Cómo ha sido su experiencia hasta la fecha en la Comisión Disciplinaria?



Espectacular y muy enriquecedora en cuanto a conocimientos y experiencia en calidad de dirigente deportivo. Todo esto, gracias al apoyo que he recibido de parte del Presidente de la Comisión Claudio Sulser y miembros del personal administrativo de la misma, como Wilma Ritter. Ellos han sabido valorar la responsabilidad y compromiso con que estoy ejerciendo el presente cargo.



¿Qué tan difícil ha sido resolver asuntos relacionados a las eliminatorias sudamericanas?



No estoy permitido conocer asuntos de Conmebol por conflicto de intereses. En este sentido, la Comisión Disciplinaria es muy estricta; con el ánimo cuidar la motivación e independencia en la toma de decisiones. Los miembros de una confederación no pueden conocer y menos resolver casos inherentes a dicha confederación.



Usted es un ejemplo sobresaliente de una nueva camada de dirigentes del fútbol Ecuatoriano ¿Tiene pensado algún proyecto como miembro de la FIFA en beneficio del Ecuador?



Sí. Quiero presentar un programa en que podamos utilizar al fútbol como una herramienta positiva para la educación de la juventud, integración de la sociedad y para combatir todo tipo de discriminación y violencia. El fútbol es un deporte que levanta interés y pasión en la gran mayoría de ecuatorianos, y se puede crear mecanismos que nos permitan desarrollar habilidades sociales, laborales, de superación, así como estrechar lazos amistad e inclusión.

0 0 0 s2smodern

powered by social2s