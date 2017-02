Trámite para sacar la visa a Estados Unidos continúa con normalidad, asegura el Cónsul de ese país en Ecuador

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 03 Febrero 2017

El cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, Alex Delorey, explicó este jueves que el trámite que realizan los ecuatorianos para sacar la visa para entrar a su país continúa con normalidad y que no ha habido ningún cambio representativo.

“Nosotros vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos estado haciendo, si un ecuatoriano solicita la visa miramos la solicitud y vamos a tomar una decisión de si califica o no, pero no estamos analizando de otra manera. Todo sigue igual”, señaló el cónsul en una rueda de prensa brindada en la Embajada.

Esto después que el pasado 27 de enero, el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que hace ajustes para la solicitud de visa y su renovación. Entre los ajustes están que las entrevistas no serán necesarias para los menores de 14 años y mayores de 79 años (antes lo podían hacer por correo los menores de 16 años y mayores de 65).

También tienen excepción de entrevista los solicitantes que quieran renovar una visa de la misma categoría y que haya expirado hace menos de un año, y los solicitantes diplomáticos y oficiales de gobiernos extranjeros y de organizaciones internacionales.

Hasta el 27 de enero, las personas que deseaban renovar una visa no tenían que presentarse a la entrevista personal si esta había expirado en los últimos 48 meses, ahora no se requiere entrevista si la visa no ha expirado en los últimos 12 meses.

El cónsul considera que este cambio afecta únicamente a un 10% de personas, ya que más de un 90% renueva la visa con tiempo. Y los solicitantes que cumplan con esa condición pueden continuar enviando sus solicitudes.

Según Delorey, en Quito se reciben de 200 a 300 solicitudes de visa diarias y en Guayaquil la cifra es mayor. “El día de ayer entrevistamos a 264 solicitantes en persona, además se recibieron 211 solicitudes a través del programa de excepción de entrevista, de esos se devolvieron cero porque todos cumplían con el tiempo. Las operaciones siguen muy normales, la mayoría de gente no se va a ver afectada por este sistema”, dijo.

Un consejo que dio el cónsul fue que las personas no esperen al verano para pedir la visa y que el mejor tiempo para hacer la solicitud es ahora cuando la espera para la entrevista es de un día.

“No esperen para el verano cuando las filas son más largas, que si se les va a caducar la visa que vengan ya porque ahora tenemos esperas mínimas (…) Lo peor que pueden hacer es solicitar la visa justo antes de que planean viajar, esa es muy mala idea”, señaló.

Además recordó que la persona que solicita el documento por primera vez debe iniciar el trámite en la página https://ais.usvisa-info.com, pagar el arancel y acudir a la entrevista el día que es citado. En la entrevista se debe contar al oficial sobre las razones por las que quiere ir a Estados Unidos y por cuánto tiempo se va a quedar, ahí se realiza un análisis de sus vínculos con el país y si los motivos son reales. “La gran mayoría de visas se otorga, es un mito que no otorgamos”, finalizó. (ANDES)

