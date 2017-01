Lilian Tintori espera liberación del dirigente político Leopoldo López

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 95% (2 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Enero 2017

Lilian Tintori, esposa del dirigente político recluido en Ramo Verde, Leopoldo López, pidió al presidente Nicolás Maduro a cumplir con su palabra luego de que en 2015 condicionara la libertad del también dirigente de Voluntad Popular si el gobierno de Barack Obama indultaba al puertorriqueño Óscar López Rivera.

"Un verdadero hombre debe cumplir sus palabras", dijo Tintori este miércoles durante una rueda de prensa al tiempo que afirmó que el número de presos políticos en el país ha aumentado.

Recalcó que hay más de 130 presos políticos en Venezuela. A su juicio, "esta cifra no es propaganda, no es una declaración falsa, no se dice ni se denuncia por temas políticos, esta cifra duele en el alma, afecta a familias”.

Tintori criticó que las pocas liberaciones que se han producido producto de las actividades de diálogo entre el Gobierno y la oposición "no fueron plenas sino libertades condicionadas", por lo que exigió al régimen chavista detener la represión "y de inmediato se liberen a todos los presos políticos”. (NTN24)

Foto: EFE



