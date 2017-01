Revelado el título del episodio 8 de Star Wars

Se acabó la espera. Cuando falta poco menos de un año para el estreno de "Star Wars: Episodio VIII", Lucasfilm de Disney reveló el título oficial de la cinta dirigida por Rian Johnson, según reseña Diario El Comercio de Perú.

"Tenemos los mayores fans de esta u otra galaxia. En aprecio a ellos, queríamos que sean los primeros en saber el título del siguiente capítulo de la saga Skywalker", indica el portal StarWars.com, donde se dio el anuncio.

La película se llamará "Star Wars: The Last Jedi" ("El último Jedi"), título que podría hacer referencia a Luke Skywalker (Mark Hamill), quien se dejó ver en los minutos finales del "Episodio VII". No obstante, como resalta el portal iO9, en inglés la palabra "jedi" es singular y plural, de modo que el título podría incluir también a Rey (Daisy Ridley).

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq