Putin niega tener informe comprometedor sobre Trump

Martes, 17 Enero 2017

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que las informaciones en que se asegura que Rusia ha reunido información comprometedora sobre el presidente electo, Donald Trump, son falsas.

"Estas cosas que han sido alegadas son claramente información falsa", dijo Putin durante una conferencia de prensa conjunta en Moscú con el presidente de Moldavia.

"Es cierto que cuando vino a Moscú —no recuerdo cuando, hace algunos años— no era político. No sabíamos de sus ambiciones políticas. Era solo un hombre de negocios, uno de los ricos de Estados Unidos. ¿Qué creen, que tenemos servicios de seguridad especiales persiguiendo a cada multimillonario estadounidense? Por supuesto que no, es todo basura", dijo el mandatario.

En cambio, según Putin, es el gobierno saliente de Barack Obama el que trata de "socavar la legitimidad del presidente electo" a pesar de la "convincente" victoria de Trump, difundiendo acusaciones falsas

Algunos quieren "escenificar un Maidan en Washington", dijo Putin durante una conferencia de prensa, en referencia al supuesto papel de Estados Unidos en las protestas realizadas en la plaza principal de la capital ucraniana en 2014 que obligaron al presidente —amigo de Moscú— a renunciar.

Al ser consultado sobre un expediente donde supuestamente se habla de las actividades sexuales de Trump en un hotel de Moscú, Putin dijo que era "falso" y que las personas que lo ordenaron son "peores que prostitutas".

El mandatario electo asegura que el reporte es “noticia falsa” y “cosas falsas”.

El reporte, presuntamente infundado y ciertamente no verificado por ningún medio de prensa estadounidense, ha circulado desde el año pasado entre políticos y periodistas.

Un resumen de dicho reporte fue presentado al presidente Obama, y un día después a Trump, por los jefes de inteligencia, según explicaron estos, porque se sintieron en la obligación de darlo por enterado.

Trump se quejó posteriormente que las agencias de inteligencia habían filtrado el reporte a la prensa y comparó esa acción con la desinformación que propagaban los nazis. (VOA)

