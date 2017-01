1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 12 Enero 2017

El diputado oficialista Diosdado Cabello denunció hoy un supuesto plan del partido opositor Voluntad Popular (VP) que consistiría en realizar una "masacre" en una concentración contra el Gobierno para "encubrir" la fuga del opositor Leopoldo López de la prisión militar de Ramo Verde (centro del país).

Durante su programa semanal de televisión, Cabello -considerado el número dos del chavismo- explicó que, según información manejada por el Comando Nacional Antigolpe del cual forma parte, VP pretende "la generación de un evento de gran magnitud como estrategia distractora para encubrir las acciones de rescate" de López.

El diputado aseguró que el partido de López (VP) llamó a marchar el próximo 23 de enero en Caracas, como también lo hizo el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, para generar allí "acciones violentas (...) mediante el empleo de infiltrados haciéndose pasar por colectivos chavistas para ejercer una masacre".

En este sentido, acusó al diputado opositor Gilber Caro y a Walter Méndez, jefe de escoltas de la esposa de López, Lilian Tintori, de organizar "una estructura de choque integrada por células paramilitares" en el oeste de Caracas con el "apoyo financiero" de los diputados Freddy Guevara, coordinador nacional de VP y vicepresidente del Parlamento y Luis Florido.

Cabello afirmó que Caro, detenido este miércoles por la Inteligencia venezolana, reclutó personas con "amplio prontuario" para ejecutar un plan que "podría inducir un estallido social" pero que "principalmente persigue rescatar a Leopoldo López".

El vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, informó este miércoles de que Caro -militante de VP- portaba un arma y explosivos en el momento de ser aprehendido, algo que Cabello dijo que sería parte "del arsenal para generar este hecho sangriento" para "culpar" y "desacreditar" al Gobierno de Nicolás Maduro a nivel internacional.

Por lo anterior, Cabello pidió al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) "activarse" alrededor de la cárcel en la que López cumple una condena de casi 14 años de prisión, ubicada en el estado Miranda.

"Por eso la necesidad del comando antigolpe (...) No vamos a esperar que la derecha perversa actúe, no, nosotros vamos a actuar preventivamente (...) no nos van a detener, no nos van a tumbar, no vamos a dejar que ustedes impongan el terror en este país", dijo. (Caracas, EFE)

