Las agencias de espionaje informaron a Trump de que Rusia puede tener información comprometedora

Miércoles, 11 Enero 2017

El documento presentado el viernes por las agencias de inteligencia de Estados Unidos al presidente electo Donald Trump contenía datos, no revelados hasta ahora, que alegan que Rusia posee información personal y financiera que puede comprometer al empresario neoyorquino, según la CNN. La cadena de televisión asegura que el informe también alude a los contactos del equipo del republicano con agentes rusos durante la campaña. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que es "un bulo" que Rusia tenga información delicada sobre Trump.

Según The New York Times, que resalta que la veracidad del informe no está comprobada, la documentación incluye referencias a vídeos sexuales de Trump con prostitutas en un hotel de Moscú durante su viaje a la capital rusa en 2013.

Trump respondió con un mensaje en Twitter escrito en letras mayúsculas y en el que asegura: "INFORMACIONES FALSAS - UNA AUTÉNTICA CAZA DE BRUJAS POLÍTICA".

