Viernes, 23 Diciembre 2016

Los casos de corrupción dejan muy mal la imagen del país en el exterior., manifestó el candidato vicepresidencial, Mauricio Pozo, en binomio con Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano (PSC), al comentar el escándalo de la brasileña Odebrecht que sacude al gobierno ecuatoriano.

Según Pozo, la corrupción tiene incidencia en el país, pues al momento en que se busca inversión extranjera y en paralelo la Justicia no actúa y no es independiente, o autoridades que no son autónomas y dependen del Ejecutivo, los inversores no vienen al país, así de simple.

La corrupción -dijo Pozo- tiene incidencia en el riesgo, en el costo de los créditos que le dan a Ecuador, la inversión no llega, lo que se traduce en un menor crecimiento económico del país, se aísla, y termina siendo un paria internacional. (Ecuavisa)

