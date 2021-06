1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Stanley Perlman, quien ha estudiado los coronavirus por 39 años, recibió un desagradable correo: “Dr. Frankenstein solo quiere más dinero público y quiere investigar cosas con las que no debería meterse. MUCHAS GRACIAS POR EL CORONAVIRUS, PERDEDOR”.

Perlman, un hombre de carácter suave, abuelo virólogo de la Universidad de Iowa, no conocía al autor del despectivo correo y no tuvo nada que ver con el origen del coronavirus. Pero firmó una carta en The Lancet en febrero del 2020 diciendo que el SARS-CoV-2 no era un virus de bioingeniería y condenaba las “teorías conspirativas que sugería que el COVID-19 no tenía un origen natural”.

Ese es el consenso de muchos científico- pero la teoría de “fuga de laboratorio”, nunca ha desaparecido y se ha vuelto más fuerte que nunca. No se trata tanto de una teoría, si no de una constelación de escenarios que imaginan cómo es que el virus podría haber emanado de un laboratorio en China, que van de lo accidental a lo siniestro.

Domina la cobertura informativa y la discusión pública del origen de la pandemia, empujando a un lado las hipótesis de zoonosis natural, las cuales afirman que, como tantos patógenos infecciosos anteriores, es más probable que el nuevo coronavirus saltara sin ayuda a la población humana desde un animal aun no identificado. Sin embargo, los científicos no han encontrado a ese animal. Algunos virólogos, incluido Perlman, han dicho que no pueden descartar algún accidente de laboratorio no intencionado.

Es posible, por ejemplo, que los investigadores estudiando coronavirus en Wuhan ni siquiera supieran que tenían el SARS-CoV-2 en sus instalaciones. La apertura a estos nuevos escenarios culminó el mes pasado, cuando la revista Science publicó una carta de 18 científico prominentes que pidieron una investigación más sólida sobre el origen del virus y criticaron a la Organización Mundial de la Salud por decir que la fuga de laboratorio “era extremadamente improbable”.

Este es un momento tenso, no solo para los virólogos, sino para los científicos en general. Ellos han tenido que lidiar con algunas versiones del meme “Frankenstein” por generaciones. Ahora, enfrentan la sospecha de que de alguna manera son responsables de la plaga que ha matado a millones de personas.

La situación se ha exacerbado las tensiones existentes en el seno de la extensa, y a menudo malhumorada, comunidad científica. La posibilidad del origen de laboratorio ha reavivado el debate sobre los experimentos de “ganancia de función” que, en un esfuerzo por anticipar futuras pandemias, podría alterar la potencia de los virus en entornos de laboratorio seguros. Los científicos se han enfrentado repetidamente a los riesgos y beneficios de de este tipo de investigación durante la última década.

“Hay discusiones en todas las direcciones”, dijo Marcia McNutt, presidenta de la Academia Nacional de Ciencias.

Su mensaje para todos: calma. No cree que un científico que esté abierto a la posibilidad de un accidente de laboratorio deba ser tachado de teórico de la conspiración. Y algunas personas están exigiendo certezas sobre el origen del virus a pesar de tener conocimientos o experiencia limitados, dijo.

“Si alguien va a pronunciarse con fuerza sobre una u otra hipótesis, el método científico dice que debe haber pruebas que lo respalden. Me preocupa cuando algunas personas están muy dispuestas a mostrarse firmes sobre un origen u otro, pero no tienen ni las pruebas ni la experiencia para respaldarlo”, dijo McNutt.

McNutt y los presidentes de las academias nacionales de medicina e ingeniería publicaron el martes una carta en la que se posicionan de forma neutral en medio de todo este rencor. Abogan por una investigación “guiada por principios científicos” que considere múltiples hipótesis sobre el origen de la pandemia. Pidieron a China que compartiera información sobre las investigaciones realizadas en ese país. Y defendió a los científicos.

“La desinformación, afirmaciones sin fundamento, y los ataques personales contra de científicos alrededor de las diferentes teorías sobre como surgió el virus son inaceptables, y están sembrando confusión y arriesgan con socavar la confianza pública en la ciencia y los científicos, incluso aquellos que lideran esfuerzos para mantener la pandemia bajo control”, dice la carta. (Infobae)