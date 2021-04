Al menos 82 personas han fallecido en un incendio en un hospital que trata a pacientes con coronavirus en la capital de Irak, Bagdad.

Más de 100 personas resultaron heridas en el incendio, que se produjo en el hospital Ibn Khatib el sábado por la noche.

Un accidente provocó la explosión de un tanque de oxígeno, lo que desencadenó el incendio, según las informaciones que llegan de la zona.

Vídeos difundidos en las redes sociales muestran a los bomberos luchando por extinguir las llamas mientras la gente huye del edificio.

El primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, pidió una investigación inmediata de las causas de lo que calificó como un "trágico accidente".

El jefe del cuerpo de Defensa Civil iraquí, el general Kadhim Bohan, informó de que el incendio se había producido en la unidad de cuidados intensivos del hospital, en una planta "destinada a la reanimación pulmonar".

Unos "30 pacientes estaban en la unidad de cuidados intensivos", reservada para los casos más graves de covid-19 en Bagdad, declaró una fuente del hospital a la agencia de noticias AFP.

Todos los pacientes han sido trasladados a hospitales cercanos.

El incendio, controlado

El incendio estaba controlado a primera hora de la mañana del domingo, según informó la Defensa Civil iraquí.

El gobernador de Bagdad, Mohammed Jaber, se hizo eco del llamamiento del primer ministro para que se lleve a cabo una investigación urgente que determine si alguien debe ser "llevado ante la justicia" por negligencia.

En un comunicado, la comisión de derechos humanos del gobierno dijo que el incidente era "un crimen contra los pacientes, exhaustos debido a la covid-19".

Alta presión hospitalaria

Los hospitales iraquíes se han visto sometidos a una gran presión durante la pandemia de coronavirus, que se suma a las tensiones provocadas por años de guerra, negligencia y corrupción.

Los contagios por el virus han aumentado considerablemente desde febrero en Irak, habiendo supera el millón de casos totales esta semana.

El Ministerio de Sanidad ha registrado 15.217 muertes desde que comenzó la pandemia.

El país lanzó su campaña de vacunación el mes pasado, y ha recibido cerca de 650.000 dosis, la mayoría de las cuales proceden de Covax, un programa mundial de reparto de vacunas. (BBC Mundo)

