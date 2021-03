1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 03 Marzo 2021

Al menos ocho personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en un ataque cometido el miércoles en Vetlanda (al sur de Suecia), que la policía investiga como “terrorista”.

El suceso comenzó sobre las 15:00 hora local (13:00 GMT), según el diario Dagens Nyheter, cuando un hombre de en torno a 20 años agredió con un arma blanca -un hacha o un cuchillo, dependiendo de los informes- a varias personas en el centro de esta ciudad de poco más de 13.000 habitantes.

El sospechoso fue herido en una pierna por los disparos de agentes y detenido, informaron las autoridades. Su estado de salud es reservado.

El ministro sueco de Interior, Mikael Damberg, calificó de “horrible” el suceso” en un comunicado. “En estos momentos no está totalmente claro qué ha sucedido y cuáles son los motivos”, agregó.

La portavoz de la Policía en la región este de Vetlanda, Angelica Israelsson, ha trasladado que varias personas están “gravemente heridas” y otras “levemente”.

Las autoridades, que desplegaron vigilancia en el hospital al que ha sido evacuado el presunto atacante, clasificó inicialmente el suceso como un “intento de asesinato”, pero actualmente investigan un “presunto delito terrorista”.

No obstante, Israelsson ha señalado que “el motivo aún no está claro” porque el hombre “aún no ha sido interrogado”, informó el diario Aftonbladet. La policía aseguró que no hay indicios de que el detenido actuase en compañía de otras personas y recalcó que la situación se encuentra actualmente “bajo control”.

Las fuerzas de seguridad acordonaron varias zonas del centro de la ciudad -incluyendo la estación central- y el tráfico ferroviario por Vetlanda se suspendió temporalmente.

Los servicios de inteligencia suecos consideran que en la actualidad la amenaza terrorista es alta. El país escandinavo ha sido blanco de ataques en dos ocasiones en los últimos años.

En diciembre de 2010, un hombre llevó a cabo un atentado suicida con bomba en el centro de Estocolmo. Fue asesinado y solo hubo algunos transeúntes levemente heridos.

En abril de 2017, un solicitante de asilo uzbeko rechazado y radicalizado atropelló a peatones en Estocolmo con un camión robado y mató a cinco personas. Fue condenado a cadena perpetua en junio de 2018.

(INFOBAE)